Moreno Valle se enriqueció a costa de Puebla: José Narro

No se puede hablar de una Puebla nueva ni transformada con el 70 por ciento del medio rural en pobreza y una clase política enriquecida a costa de la hacienda pública, sentenció José Narro Céspedes, líder de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNPA) al realizar un balance de la gestión del ex gobernador y aspirante del PAN a la presidencia del país Rafael Moreno Valle Rosas.

En una visita que efectuó al estado, dio una explicación del por qué Moreno Valle dejó a la entidad en el cuarto lugar en pobreza, de la misma manera que su antecesor en el cargo, el priista Mario Marín Torres: aplicó los recursos con base en criterios políticos y de negocios.

El presupuesto, prosiguió, lo concentró en la capital, en obras que lo favorecieron económica y electoralmente; y los negó al interior del estado por no ser una zona mediática rentable, principalmente a los presidentes municipales de oposición.

El líder agrario de origen tamaulipeco, fundador del PT y actual consejero nacional del PRD, aseguró que el mal uso de los fondos públicos provocó subejercicios de millones de pesos, al tiempo de dejar entrever el posible desvío de millones más a favor de integrantes del grupo morenovallista.

Si la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no impuso sanciones contra el ex gobernador, se debe a la complicidad de esos organismos con el ex titular del Poder Ejecutivo del estado, garantizó.

Mal manejo del PESA y el Ramo 11

José Narro afirmó que entre los programas mal utilizados por la administración estatal pasada fue el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), así como los programas de Educación Rural y Educación Inicial, ambos del Ramo 11 de Educación Pública.

El PESA se aplica a los estados de extrema pobreza, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, lamentablemente sus recursos sirvieron en años anteriores para atender a consultorías y a los amigos del gobierno en turno y no para atender los verdaderos problemas de la población. Es lamentable, manifestó.

■ COMENTARIOS