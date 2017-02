Mantiene Sutac su emplazamiento a huelga contra el Conalep: Gutiérrez

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Sutac) de Tlaxcala, Melesio Gutiérrez Tízatl advirtió que continuarán con el proceso de emplazamiento a huelga contra la Dirección General del subsistema por incremento salarial, a pesar de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no notificó de este recurso a la autoridad.

De hecho, advirtió que de no ser atendido por la titular del Conalep–Tlaxcala, Irma González Benítez para iniciar las negociaciones del pliego petitorio, los 180 agremiados estallarán la huelga a las 7 horas del próximo martes en los tres planteles del subsistema ubicados en los municipios de Amaxac de Guerrero, Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco.

El líder sindical fue entrevistado en instalaciones del Congreso local, a donde acudió para informar a los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) sobre la situación en que se encuentran los agremiados a esta organización, pues carecen de diversas prestaciones.

Reveló que desde el pasado 1 de noviembre, acudió a la JLCA para depositar el pliego petitorio y emplazar a huelga a la Dirección General del Colegio, sin embargo, la autoridad no notificó de ello al Conalep, con el argumento de que Gutiérrez Tízatl no se acreditó como representante sindical, pese a que mostró la toma de nota de la asamblea donde fue electo, aseguró.

“Sí nos lo recibieron, pero ya no se pudo hacer el acuerdo para que pudiéramos revisar. Ellos tenían la obligación de haberlo entregado inmediatamente a la Dirección, pero obviamente que no lo hicieron. Hoy me salieron con una irregularidad. Lo depositamos el día 1 de noviembre, estábamos dentro de las fechas para hacer nuestra revisión. De ahí ya no hubo ningún comunicado”, apuntó el líder del Sutac.

El Sutac aglutina a 180 trabajadores

Ante ello, abundó, la dirigencia sindical se dio a la tarea de entregar el pliego petitorio a la Dirección General, con lo cual consideró que la autoridad tiene conocimiento de ello y sabe del emplazamiento a huelga.

El pliego petitorio contempla un incremento del 20 por ciento al salario y peticiones “básicas” como vales de despensa, “a nosotros nos pagan por hora–semana–mes; que se nos den algunos días económicos porque hoy no contamos con ninguno; por ejemplo, el pago de marcha para los trabajadores, porque tampoco contamos. Son cosas muy básicas que yo creo que cualquier trabajador las tiene”.

Gutiérrez Tízatl confió en que la directora general se comunique con él para iniciar las negociaciones, de lo contrario estallarán la huelga. Dijo que este movimiento no afecta a los alumnos, pues se encuentran en periodo vacacional y regresan a clases el próximo 13 de febrero.

■ COMENTARIOS