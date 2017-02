"No son deuda", dice Gali ante pasivos por 23 mil mdp dejados por RMV.

En su segundo día como gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, reconoció que la administración anterior, encabezada por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, dejó pasivos por más de 23 mil millones de pesos, pero que éstos no son reconocidos oficialmente como deuda, pero están considerados a ser pagados con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En una entrevista que se le hizo este jueves por la mañana, en su primer acto público tras haber asumido el cargo, al nuevo titular del Poder Ejecutivo en la entidad, se le cuestionó sobre las cifras que diversos medios editados en la capital del país consideradas como deuda oculta.

Gali Fayad respondió aludiendo al gobierno del priista Mario Marín Torres, diciendo que esa gestión recibió una deuda por el orden de los 3 mil millones de pesos y le dejó a la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, pasivos por casi 9 mil millones de pesos:

“Hoy de acuerdo a la página de la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) la deuda se redujo a 8 mil 400 millones de pesos, esa es la deuda reconocida”, aseveró el mandatario.

Y añadió: “Ahora bien, en cuestiones de PPS, con servicios incluidos y me refiero al Museo Internacional Barroco, a las plataformas de Audi, al CIS, la deuda no se catalogaba como tal, todo eso que equivale a esos 23 mil millones, todos esos recursos están en el gasto corriente de la federación, vienen implícitos en el PEF, es decir, están contabilizados para que se realice el pago de los mismos, por eso no se, se catalogan como deuda, por decirlo de alguna manera y está el presupuesto para ser pagados. Sin embargo esta deuda es manejable y ya viene en el presupuesto” (sic).

Agregó que incluso la Federación le ha informado que el Estado tiene aún una capacidad de deuda por 18 mil millones de pesos.

A pesar de eso, el titular del Poder Ejecutivo, insistió en que las obras y proyectos en su gestión se harán sin pedir prestado y solo con los recursos que tiene presupuestados.

En esa lógica, Gali Fayad marcó este jueves una sustancial diferencia respecto al esquema de financiamiento de obras públicas que utilizó su antecesor, Rafael Moreno Valle Rosas.

El nuevo titular del Poder Ejecutivo anunció que durante su administración no se utilizarán los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) ni la Asociación Público Privada (PPS), que fueron los principales esquemas para realizar obras en el sexenio pasado.

José Antonio Gali Fayad fue entrevistado al final del acto en el que anunció patrullajes terrestres y aéreos en horas laborales, de escuela y aleatorios.

Durante todo su sexenio, Rafael Moreno Valle Rosas afirmó que todas las obras del gobierno estatal “se hicieron sin pedir un solo peso prestado” (sic), pero especialistas como Eudoxio Morales Flores, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), aseguró que la administración morenovallista abusó de esquemas como los PPS, que oficialmente en Puebla no son reconocidos como deuda, pero que lo son y que dichos compromisos alcanzarían la cifra de los 76 mil millones de pesos, a un plazo a pagar con réditos, lo que implicaría débitos por más de 150 mil millones de pesos.

