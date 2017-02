La crisis neoliberal: ¿salidas por el lado de la derecha?

Trump empieza a provocar una crisis mayor en el neoliberalismo mexicano. Frente a ello, hay que preguntar: ¿hay alternativas de derecha? ¿Son posibles? ¿Con qué características?

Podemos empezar con algo que no es, en sentido estricto, una alternativa. Se trata de la continuidad del modelo neoliberal. Si se llegara a dar, algo improbable, la descomposición se agudizaría y el régimen sólo se podría mantener con cargo a una represión cada vez más generalizada. Si el continuismo neoliberal dependiera sólo de factores internos, pudiera quizá darse tal posibilidad. Pero ahora hay que considerar la variable externa, en especial la conducta que pudiera seguir Estados Unidos. Si Trump cumple lo prometido, la clase dominante mexicana enfrentaría problemas variados. Por ejemplo: a) el dogma neoliberal se vería duramente degradado, caso del llamado “libre comercio”. Si el patrón decide colocar impuestos y aranceles, ¿qué pudiera hacer el criado?; b) la migración a EEUU como válvula para suavizar el problema del bajo empleo en México, se vería prácticamente eliminada. Amén de que pudiera empezar algún flujo inverso; c) las exportaciones de México a EEUU empezarían a encontrar dificultades. Sobremanera en la parte clasificada como “industrial”, que es más bien simple maquila. En cuanto a las materias primas y alimentos, si EEUU eleva su crecimiento, pudieran mejorar. Como saldo, se pueden prever ritmos menores. Luego, en un modelo que se pretende dinamizar por la vía de las exportaciones, el crecimiento se pudiera ver afectado. Y como ya es bajísimo, se acercaría a cero o menos en términos per cápita (cayendo en 2017); d) si el país no es capaz de regular y reducir el narcotráfico, algo que parece imposible en un plazo corto, enfrentará reprimendas y presiones fuertes desde EEUU. Para este país, la violencia sin control en México es algo que provoca temor y que no está dispuesto a aceptar. En otras palabras, en su “patio trasero” necesita de seguridad y cierta calma.

A lo indicado se debe agregar el papel que pudiera jugar la clase política. ¿Será capaz de encontrar una salida?

En verdad, la llamada “clase política” (o sea, los políticos, PRI y PAN, que gestionan los intereses del bloque en el poder), se ha venido esclerotizando más y más. No es capaz de mirar el largo plazo (¿será horror al vacío?) y se revuelca entre sus “acumulaciones originarias” (vulgo desfalcos) y rencillas de vecindad. Se les debería leer a Dante: “cuando vi que llegaba a aquella parte /de mi vida, en la que cualquiera debe / arriar las velas y lanzar amarras”, aunque es obvio que no están para poemas medievales. Y conviene apuntar: en el mismo sector empresarial, incluso a nivel de cúpulas, cunde el malestar. Cuando emerge tamaña impotencia, se suele recurrir a la violencia. Pero está claro que los militares ya no son los de ayer y uno se acuerda de Maquiavelo: “el hombre que se halla armado no obedece con gusto al que está desarmado”. Un ánimo que en el México de hoy, empieza a perfilarse. Algo así como el rumor de algún temblor que pudiera aparecer en el horizonte.

En el 2018 hay elecciones presidenciales. Pudiera ganar AMLO, pero una alternativa de derecha nos obliga a suponer que: i) sería defenestrado al poco andar; ii) no llega al gobierno. Lo que de seguro iría asociado a gran robo de votos y otros artilugios, con lo cual el descontento social se duplicaría. De seguro, en términos casi espontáneos, surgirían protestas violentas. A lo cual, se debe agregar el impacto de una situación económica degradada y el crecimiento del narco y la violencia anti-social. En este caso, ya no estaríamos sólo ante un Estado plenamente fallido sino algo más: estaríamos ante un sistema social en su fase de descomposición final.

Ante una situación como la descrita, podríamos esperar: a) creciente descontento, también en capas medias e incluso en parte de la alta burguesía. La cual, especialmente luego del gasolinazo, empieza a demostrar un fuerte disgusto con el actual gobierno; b) preocupación e intranquilidad en el gobierno de EEUU (ya con Trump a la cabeza) y en las mismas cúpulas empresariales de EEUU, especialmente entre las que manejan inversiones en México. Asimismo, si llega a darse un atentado terrorista en EEUU con nexos o tránsito por el territorio mexicano, la preocupación puede devenir histeria. En este momento, la necesidad de una intervención explícita en México será muy alta. Y muy probablemente tendrá lugar.

Que Estados Unidos intervenga con tropas es muy improbable: a lo más habría movimientos en la frontera y de alguna flota en el Atlántico y/o Pacífico. La intervención se haría con cargo a los militares mexicanos. En lo cual, la Marina, que hoy tiene nexos privilegiados con el Pentágono, pudiera jugar un papel relevante.

El problema que surge es por el posible contenido de la eventual alternativa de derechas. Para orientarnos, recordemos el problema de la cada vez más aguda descomposición social y moral del régimen. Aquí, como ya se ha dicho, surgen límites que marca la simple necesidad de sobrevivir. También, por las exigencias de seguridad de EEUU. Resolver este problema pareciera que demanda o más bien exige: a) aplicar la fuerza explícita (o represión abierta) con el afán de disciplinar a la población. Como en los viejos tiempos, más o menos porfirianos, volver a eso de que “la letra con la sangre entra”; b) buscar resolver o más bien disminuir, el problema de la informalidad y alta desocupación. El cual, ya ha llegado a niveles inmanejables.

El requisito a) es factible y también muy probable. En cuanto al punto b) resulta difícil imaginar como un régimen de derechas pudiera suavizarlo. Que la ocupación crezca lo necesario y se eleven los niveles de vida, demanda un estilo de desarrollo que es poco congruente con las posibilidades de la derecha. En abstracto se puede especular con un régimen de estilo nazi: alta inversión, alto crecimiento, alta ocupación, planificación dictatorial del nivel salarial, etc. Es decir, el recetario de Hitler. Y aunque ésta pudiera llegar a ser la moda en varios países, en un país dependiente como el nuestro es una pura fantasía.

En principio, pareciera que sólo es probable un régimen de dictadura abierta. Digamos también: muchas personalidades, en el norte del país, han empezado a pensar: “nosotros estamos bien. Es el centro-sur el que funciona como un fardo. Mejor nos separamos y pasamos esa región a Centroamérica. Inclusive, hasta nos podríamos incorpora a la Unión Americana, al estilo de Texas o California. Con lo cual, se cumpliría nuestro sueño americano.” Si esto fuera factible, tendríamos que la ruta de una “nueva derecha”, no sólo pasaría por el carril de un régimen altamente represivo. También, por la desintegración del país.

