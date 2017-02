Rectores solicitan a Gali aclarar el monto de la deuda heredada por Moreno Valle

Los rectores de la Ibero y de la Udlap, Fernando Fernández Font y Ernesto Derbez Bautista, respectivamente, solicitaron al gobernador Antonio Gali Fayad transparentar el monto de la deuda pública que le heredó Rafael Moreno Valle Rosas, ante las estimaciones de especialistas de que ésta podría llegar a los 75 mil millones de pesos.

El pronunciamiento lo realizaron al asistir a la toma de protesta de Gali, donde Derbez consideró que Moreno Valle tendrá que demostrar ahora que puede competir por la presidencia del país “sin tener la plataforma del gobierno del estado”.

El cambio de administración se concretó este día, en el que diversos medios de comunicación nacionales reportaron incrementos en la deuda pública sin coincidir en las cifras. Mientras algunos aseguraron que los pasivos del estado pasaron de 8 mil 400 millones de pesos a 23 mil 97 millones, otros elevaron el monto a 35 mil millones de pesos.

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla y ex integrante del gabinete morenovallista, no pudo esclarecer la cantidad real.

“No quiero cometer un error dando números, con pesos y con centavos, sin tener el dato en la mano”, argumentó el legislador en una entrevista que concedió este día al arribar a la toma de protesta, en la que le solicitaron aclarar el monto de la deuda.

Especialistas desmienten a Moreno Valle; sí dejó deuda

Fernández Font explicó que no existe certeza sobre los pasivos que generó el gobierno de Moreno Valle, debido a la falta de transparencia de esa administración y la insistencia del ex mandatario local en que no dejó ninguna deuda, situación que ha dado pie a la intervención de especialistas.

“Están saliendo muchos documentos, de personas científicas como el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), en donde dicen que la deuda va desde cerca de 25 mil millones de pesos hasta los 75 mil, como afirma el Centro de Estudios Espinosa Yglesias”, expuso.

En esa lógica, el rector de la Ibero señaló que Gali tiene la responsabilidad de “abrir esas cuentas”, porque “el primer principio de un gobierno democrático es la transparencia”.

En tanto, Ernesto Derbez abundó que la clave para esclarecer la deuda de Puebla se encuentra en los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) que contrató Rafael Moreno Valle, ya que estos generaron los compromisos de pago que absorberán las siguientes administraciones.

“Yo creo que lo que va a tener que hacer el gobernador Gali es dejar muy en claro que lo que está en los PPS está documentado, está definido y está cubierto, de manera que él pueda simplemente decir ‘aquí están las cuentas, aquí están claras y aquí está lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en el futuro”, abundó.

