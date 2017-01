Supuesta financiera Seven Services defrauda a 20 poblanos con préstamos millonarios

Al menos unos 20 poblanos han sido defraudados por una supuesta financiera llamada Seven Services o Constructora Especializada en Servicios de Transporte y Representación Patrimonial SC, con oficinas en la plaza Centro Mayor de Calzada Zavaleta de la ciudad de Puebla, con prestamos prometidos de hasta de 7.5 millones de pesos, a cambio de un pago inicial del 10 por ciento del monto.

Así lo denunció esta mañana Cynthia Patricia Nava Calderón, una de las agraviadas, quien presentó los comprobantes de depósitos bancarios que realizó a la empresa, así como el contrato del financiamiento y otros documentos.

Por esta razón, advirtió que en esta misma semana presentará una denuncia penal en contra de la Constructora por el delito de fraude ante la Fiscalía General del Estado, así como a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La declarante expuso que confió en esta supuesta empresa porque se publicita en algunas estaciones de radio, lo cual –confió- brinda seguridad a sus escuchas.

Sin embargo, relató que desde el mes de octubre pasado, cuando tramitó el préstamo, es el momento que no ha recibido el monto prometido de 7.5 millones de pesos, y que incluso sólo ha recibido largas del supuesto director de la financiera Michel Rodríguez.

Para depositar los 750 mil pesos, Nava Calderón informó que su madre tuvo que vender su casa para darle el dinero y así cumplir con el requisito principal del financiamiento.

Pero reveló que representantes de la Constructora la obligaron a firmar documentos en blanco, por lo que existe el temor que puedan ser utilizados sus datos personales para otros fines.

Actualmente, Cynthia Nava se dedica a rentar casa y acudió personalmente a las instalaciones de la empresa ubicadas en el doceavo piso de las torres de Centro Mayor.

“Cuando acudí me dejé llevar por las oficinas que son de lujo. Me recibió una chica llamada Amairani Monroy, quien me pidió mi credencial del INE, comprobante de domicilio, estados de cuenta bancaria de Banamex, Inbursa y Banorte, para comprobar mis ingresos”, narró.

Después de pasar este filtro, dijo que la misma joven la volvió a recibir el 25 de octubre para la firma del contrato, donde la declarante destacó que la firma no es una financiera sino una empresa que se dedica a gestionar créditos en bancos e instituciones como las sofoles.

“Te hacen un estudio socio-económico y por mis ingresos me dijeron que podría calificar hasta un crédito por 5 millones 300 mil pesos, para esto te piden un aval y propiedad que pueda respaldar el financiamiento”, explicó.

Finalmente, comentó que el 1 de noviembre fue liberado el préstamo y para recibir el dinero depositó la primera cantidad por 530 mil pesos.

Pero luego –expuso- vinieron trabas y la exigencia de depositar 220 mil pesos más para lograr la meta, lo cual realizó en dos depósitos hasta cubrir los 750 mil pesos que le exigieron.

A pesar de ello, dijo que pasaron los días y los meses y nunca llegó el dinero.

“Nos hacen firmar un aviso de privacidad, donde supuestamente reciben el dinero y me otorgan el recurso para los próximos 15 días, pero nada paso. Transcurrieron las dos semanas y llegamos al 25 de noviembre sin ningún peso en mis estados de cuenta”, refirió Nava Calderón.

Ante tal situación, la agraviada se presentó a las oficinas de Seven Services, donde fue recibida por un presunto abogado de nombre Javier Martínez, quien sólo le dio largas al asunto.

Lo que le llamó la atención –enfatizó- es que todas las personas que trató de la financiera, nadie hace público su segundo apellido.

Llegó el día 14 de diciembre, pasaron las fiestas decembrinas y hasta el 2 de enero recibieron a Cynthia Nava los representantes de la empresa, quienes arguyeron que no la atendieron por temporada vacacional.

■ COMENTARIOS