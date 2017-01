El 40% de los menores en reclusión en Puebla vinculados al crimen organizado: CNDH

El 40 por ciento de los menores de edad que se encuentran en el Centro Especializado para Internamiento de Adolescentes de Puebla están procesados por incurrir en actividades del crimen organizado, y el 16 por ciento en delitos relacionados con actividades pandilleriles, reveló el estudio “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además el informe dado a conocer la semana pasada, confirma que existen jóvenes de 16 años que han alcanzado el grado de capos, y sus funciones no se limitan a ser sicarios, mulas o halcones.

El estudio se efectuó en 13 estados de la República Mexicana, incluida Puebla, donde se entrevistó a 452 menores de edad, de los cuales160 adolescentes (35%) señalaron que formaban parte de un grupo de la delincuencia organizada.

El muestreo representa una quinta parte del 19 por ciento de la población total de los adolescentes privados de libertad.

En el último año, en Puebla se ha documentado el reclutamiento de muchachos en por lo menos 15 municipios, para el robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que alcanzan penas menores a las de un adulto.

El informe de la CNDH agrupa tres modalidades distintas de la conducta delictiva de adolescentes, entre ellas delincuencia organizada, pandillas y por su propia cuenta.

En delincuencia organizada se encuentran todos aquellos que trafican drogas o armas, organizan secuestros y sostienen enfrentamientos con otros grupos rivales, mientras, en el caso de los jóvenes procesados en Puebla, se revela que el 44 por ciento fueron detenidos e internados por actos delictivos individuales.

Con esta información, el organismo federal ubicó a Puebla en el cuarto lugar nacional con más adolescentes integrados a bandas de la delincuencia organizada.

El Estado de México ocupa el primer sitio con un 75 por ciento de los jóvenes internados; le sigue Zacatecas con un 75 por ciento; Baja California con un 51 por ciento y, finalmente, Puebla con el 40 por ciento.

Otros datos importantes que da a conocer el estudio “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia” es que el 34 por ciento de los adolescentes privados de libertad fue por incurrir en homicidio.

Pero también hay un alto índice de menores de edad que robaron con violencia (24%), cometieron secuestro (13%), violaron (12%), y robaron vehículos (12%).

Las estadísticas proporcionadas por las autoridades de los centros de internamiento además revelaron las tendencias en el uso de sustancias entre menores de 10 a 18 años.

En un cuadro comparativo, se informó que entre 1991 y el 2014 se disparó el consumo de sustancias como la cocaína, al pasar del 0.7 al 3.3 por ciento.

Mientras que el 5.8 por ciento de los menores fuma marihuana, el 10.6 por ciento inhala solventes, y el 17.2 por ciento consume cualquier droga.

Otros de los datos importantes que arrojó el estudio es que los menores encuestados en Puebla al menos el 71 por ciento dijo haber sido agredido y golpeado por la policía al momento de ser detenidos. El 5 por ciento dijo ser inocente y no haber cometido los delitos de los que se les acusó.

El 74% comenzó a trabajar a los 12 y 13 años de edad

El estudio “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ahondo en el origen de las actividades delictivas de los menores.

Preocupan a la CNDH, sobre todo, aquellos 37% que comenzaron a trabajar antes de los 12 años, y el otro 37% que lo hicieron entre los 13 y los 14 años de edad.

El informe reveló que el 82 por ciento desde pequeños tuvieron que asumir responsabilidades que no son propias de la infancia y que claramente contribuyeron para que no pudieran continuar estudiando y, por tanto, desarrollando plenamente sus capacidades y su potencial.

Derivado de esta situación, el 53% de los adolescentes respondieron que no les gustaba ir a la escuela porque había golpes entre los compañeros (45%), y refirieron que entre ellos se robaban sus pertenencias (22%).

También, el 5% de los muchachos señalaron que los maestros no ayudaban a resolver conflictos o que en ocasiones maltrataban o se burlaban de los estudiantes.

Quedó claro que los lazos familiares y los de amistad son los más significativos para los adolescentes, en tanto que los niveles de confianza hacia los maestros y las instituciones gubernamentales son sumamente bajos y preocupantes.

Otros datos relevantes se dieron respecto a la composición de su familia. El 22% no conoció y nunca ha vivido con su padre, el 5% no conoció y nunca ha vivido con su madre, y el 6% señaló que su padre había fallecido, la mayoría de las veces, por homicidio.

Al preguntarles: ¿Quién es la persona que más daño te ha hecho o que menos te ha apoyado?, se obtuvo que una cuarta parte de los adolescentes identificó a su padre como la persona que menos lo ha apoyado en su vida o que, inclusive, les ha hecho más daño.

Llama la atención que un porcentaje igual señaló a tíos, hermanos o amigos como quienes más daño les han hecho.

Asimismo, el 39% de los adolescentes que fueron consultados dijeron que, cuando sufrían maltratos, no encontraban a nadie que los protegiera, lo cual deja en los adolescentes un sentimiento importante de fragilidad, de desprotección que quizá más tarde intentaron compensar.

El caso de Maribel en Puebla

La siguiente, es la historia de Maribel, una chica que se encuentra interna en el estado de Puebla y cuya situación de vulnerabilidad inició cuando fue violada por uno de sus tíos, como documentó la CNDH.

Maribel se encuentra interna desde hace dos años en el estado de Puebla y aún le quedan más de tres años para cumplir con su sentencia.

Ella cuenta que vivía en Ciudad Juárez con sus padres pero que se salió de su casa por problemas familiares y se fue a vivir con su novio, con quien cometió el delito de secuestro. Ella estudió hasta el primer grado de la preparatoria, y también su padre cursó la preparatoria mientras que su madre sólo la primaria. Su padre es carpintero y su mamá trabaja haciendo labores de limpieza.

Maribel relata que, cuando era pequeña, un tío abusó de ella pero que no les dijo a sus padres a pesar de que no podía dejar de pensar en ello y tenía dificultades para concentrarse. Eso hizo que ella buscara relacionarse con algunas personas porque tenía la idea de vengarse de su tío.

Conoció a su novio a través de Facebook y él le ofreció trabajo, por eso se trasladó primero al estado de Guerrero ya que él, junto con otras tres personas, formaba parte de un grupo que se dedicaba a secuestrar.

“Secuestramos a una mujer y nos venimos a Puebla para hacer ese delito. Cuando íbamos a cobrar el rescate, nos agarraron a los cuatro. Yo cuidaba a la señora que secuestramos, le daba de comer, la llevaba al baño; yo no lo hice por dinero sino porque quería que este grupo me ayudara a vengarme de mi tío que había abusado de mí. Una de las personas del grupo era ex militar”.

Maribel señala que cuando la detuvieron, la policía ministerial la maltrató: “me dieron toques, me mojaron, me daban cachetadas en mi cabeza. Ellos querían que les dijera con quiénes trabajábamos, pero yo no sabía su nombre, sólo su apodo”.

Con respecto al apoyo que recibió por parte de su defensor, señala: “son pésimos abogados, el que me tocó a mí no me defendió”.

Con respecto a cómo se encuentra en el centro de internamiento, refiere: “si fueran buenos aquí, los chavos saldrían bien regenerados, pero no, no es así, si nos pusieran más atención no estaríamos así”.

Apunta que el trato que les dan en la institución es malo, en especial, “no me gusta el trato de las custodias porque nos sobajan”. Dice que, por ello, los chicos salen peor de la institución “cuando nos enteramos, ya los mataron o están encerrados otra vez”.

