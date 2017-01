Hay evidencia legal para iniciar un juicio político vs Moreno Valle: Eudoxio Morales

Con el libro “La democradura en tiempos de Moreno Valle”, Eudoxio Morales Flores, autor y profesor investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la UAP, sostuvo que existen los elementos jurídicos y evidencia para iniciar un juicio político contra el gobernador de Puebla por daño patrimonial y otros presuntos delitos.

Así lo declaró este domingo, luego que el viernes pasado se canceló la presentación del libro en las instalaciones del Auditorio del Sindicato del IMSS en Puebla.

Durante una rueda de prensa, el doctor en Economía estuvo respaldado por un frente de académicos y dirigentes de organizaciones sociales y políticas del estado de Puebla, además de pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.







Eudoxio Morrales expuso que la

Sin embargo, el académico confió que para el mes de mayo, cuando entre en vigor la Ley de disciplina financiera, se dé a conocer la deuda oculta de Puebla que podría alcanzar los 150 mil millones de pesos.

Con la información que se recabó en el libro puede proceder un juicio político y estamos dispuestos, con algunos diputados y senadores dar las pruebas fehacientes, porque son evidencia; en algunos casos no los tenemos porque cuando revisamos la página electrónica de la Secretaría de Finanzas del estado, desaparecieron alguna información, reveló.

Sin embargo, Eudoxio Morales Flores recalcó que hay evidencia electrónica y a nivel de papel suficiente, y con ello se procede a la denuncia contra la gestión del mandatario poblano.

Como ejemplo de los malos manejos del recurso público citó que el segundo piso de la autopista México-Puebla, al revisar los informes de la Auditoria, encontraron que se ejecutaron 5 mil millones de pesos a través de Asociaciones Públicas y Privadas (APP), que al final de cuentas es deuda oculta.

Agregó que a esta cifra se suman otros 5 mil millones que se programaron para la obra dentro del PEF, de los cuales se pagarán 20 mil millones de pesos en los próximos 30 años.

Dijo que lo mismo ocurre con la construcción del Museo Internacional Barroco (MIB) que inicialmente costó 7 mil 200 millones de pesos, pero que a la larga los poblanos pagarán de sus impuestos 18 mil millones de pesos.

Con ese recurso, comparó, se hubieran comprado dos aviones presidenciales, para tener una idea de la magnitud de la ostentosidad.

Sobre la situación financiera de Puebla, no descartó que a partir de mayo el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, se convierta en un fugitivo de la justicia por el robo al erario.

No obstante, reconoció que si esto no llegara a suceder, como pasa con el mandatario del estado de Veracruz, es porque “hay complicidad una complicidad entre la Federación y el gobierno de Moreno Valle, porque no quiere darse cuenta de las atrocidades financieras que ha cometido”.

