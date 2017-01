Posterga Congreso designación de titulares de áreas técnicas

Ante las diferencias que existen en torno a la designación de titulares en dos de los cinco órganos técnicos y administrativos, el Congreso del estado posterga hasta la próxima semana la designación o ratificación de los actuales funcionarios de dichas áreas.

Trascendió que las direcciones en las cuales no existe un acuerdo respecto a la fracción parlamentaria que tendría el derecho a proponer titulares son la Dirección de Comunicación Social y el Instituto de Estudios Legislativos, pues el resto, de no haber cambios, ya fueron asignadas entre el PRI, PRD y PAN.

De tal suerte que al PRI le correspondería la Secretaría Administrativa, al PRD le tocaría la Secretaría Parlamentaria y el PAN mantendría la Dirección Jurídica, espacio que ostenta desde la pasada Legislatura, pero ante la falta de acuerdo el pleno del Congreso posterga esa desición.

En tanto que las otras dos posiciones se las disputan las bancadas del PVEM, Panal y PS, ya que por prelación, las tres fracciones tienen igual número de legisladores.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso del estado, el priista Mariano González Aguirre reconoció que posterga esta determinación, pero sostuvo que las pláticas y acuerdos todavía no han quedado firmes, por lo que dichos espacios podrían ser renovados hasta la próxima semana.

“Todavía no tenemos acuerdo en fijo las fracciones, espero que el fin de semana logremos ya el acuerdo y ya definamos si hay cambios o continúan, pero hasta que no tengamos una determinación y no tengamos el acuerdo, no lo vamos a poder dar a conocer”.

Señaló que primero los coordinadores de las fracciones parlamentarias deberán definir cómo será la repartición en caso de que decidan renovar a los titulares de las áreas, de lo contrario podrían ser ratificados quienes actualmente ostentan los cargos.

“Los órganos no han dejado de trabajar y eso es algo que tenemos que decir, el funcionamiento del Congreso ha sido permanente, entonces hasta que no logremos los acuerdos y definamos los coordinadores, no podemos dar a conocer nada”, señaló González Aguirre.

La renovación de los órganos de gobierno del Congreso del estado se ha prolongado desde el inicio de la Legislatura por la integración de las comisiones, la elección del procurador y la conformación de los órganos de gobierno de esa soberanía, sin embargo, podría ser la próxima semana cuando los diputados locales definan si es que los ratifican o los renuevan.

Actualmente la Secretaría Parlamentaria está bajo el cargo de Carlos Augusto Pérez Hernández, en la Secretaría Administrativa está José Manuel Juárez Reyes, en la Dirección de Estudios Legislativos está Marisol Galindo Benítez, como director Jurídico está Rigoberto Lucas López y la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas está bajo la responsabilidad de Carmen González Altamirano.

