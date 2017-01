Ex trabajadores de IAIP denuncian despido injustificado

Ex trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala denunciaron que los integrantes del actual Consejo General del organismo los despidieron de manera injustificada y sin tomar en cuenta que están inscritos en el Servicio Profesional de Carrera.

De manera puntual, acusaron a la presidente del IAIP, Marlene Alonso Meneses y a los comisionados Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales, de negarse a iniciar una mesa de negociación ni dar respuesta a sus respectivas propuestas de indemnización.

Los ex funcionarios Juan Carlos Cruz Jiménez, quien ostentó el cargo de director de Desarrollo Administrativo; el ex jefe de enlace de los sujetos obligados, Hamed Minor Sánchez; la ex secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Dos, Nely Liliana Cuecuecha Gutiérrez; la ex oficial de partes, Aurora Ortega Campech y el auxiliar notificador, Neftalí Pérez de la Rosa, solicitaron la intervención del Congreso del estado con la finalidad de que “nuestros derechos laborales no sigan siendo vulnerados por parte del Consejo General del IAIP”.

Los quejosos relataron que el 2 de enero de 2017, por instrucciones de los comisionados, fueron desconocidos como trabajadores y, desde entonces, no han querido entablar ni comunicación ni negociación alguna, lo cual estimaron violenta sus derechos laborales.

“Evidentemente vulneran nuestros derechos laborales, en virtud de que los suscritos fuimos incluidos dentro del Servicio Profesional de Carrera”, por lo que cuentan con un contrato por tiempo indefinido, lo cual fue pasado por alto por los actuales comisionados.

Antes, durante la sesión ordinaria, el pleno del Congreso local oficializó la exclusión de la representación del Partido del Trabajo (PT) del Comité de Administración, el cual a partir de este jueves quedó conformado por las representaciones de PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal y PS.

La determinación mayoritaria se dio luego de que la legisladora Yazmín del Razo Pérez se declarara como diputada independiente, al renunciar a lo que era la fracción del PT, por lo que el petista Jesús Portillo Herrera quedó excluido de dicha instancia.

De acuerdo con las modificaciones, dicho órgano interno del Congreso local está integrado por el presidente, el panista Juan Carlos Sánchez García, además como vocales quedaron el perredista César Freddy Cuatecontzi Cuahutle, el priista Enrique Padilla Sánchez, el socialista Delfino Suárez Piedras, la ecologista Fernanda Sandoval Vega y el panalista J. Carmen Corona Pérez.

