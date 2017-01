Abogados plantean endurecer procedimiento para sancionar delitos graves

A poco más de dos años de la entrada en vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), Víctor Hugo Muñoz Arellano, presidente de la Barra de Abogados del Sur de Tlaxcala, consideró necesario realizar algunas reformas, sobre todo para endurecer el procedimiento contra una persona imputada de haber cometido delito grave, ya que existe inconformidad de las víctimas hacia este modelo.

Asimismo, el profesional del derecho señaló que también “hay mucha inconformidad porque realmente falta práctica para llevar a cabo todo tipo de audiencias”.

“Por decir, yo me baso más en materia mercantil, de acuerdo con el capítulo de juicios en esta materia, está la audiencia preliminar y desgraciadamente tuve conocimiento que aquí en nuestro estado, algunos jueces de lo civil todavía estaban en (el distrito de) Guridi y Alcocer”, apuntó.

Esos juzgadores –agregó– llevaban a cabo los juicios mercantiles, pero el convenio lo elevaban a cosa juzgada y no es así, la audiencia preliminar no establece eso, ya si alguna de las partes no da cumplimiento, pues se sigue el procedimiento.

Dijo que muchos litigantes prefieren seguir un juicio ejecutivo mercantil “normal”, porque hay más seguridad de recuperar o de cobrar algún título de crédito, mientras que en el NSJP, si no se llega a ningún buen arreglo en las audiencias preliminares, hay que continuar con el procedimiento y además no trae aparejada la ejecución.

“En materia penal hay mucha incertidumbre, o sea –dijo– no se está llevando a cabo bien. Hay muchas quejas de que hay mucha garantía para los delincuentes”.

En el caso de los saqueos cometidos en tiendas departamentales, durante las protestas contra el alza al precio de gasolina en varios estados de la República, se cometieron delitos graves, pero han dejado libres a las personas que los cometieron, al menos eso ocurrió en Puebla, expuso.

Muñoz Arellano reconoció que falta más información y más preparación, tanto a los servidores públicos jurisdiccionales operadores del Nuevo Sistema, como a los litigantes, a través de más cursos “y que realmente nos adentremos al estudio“.

–Hay litigantes que opinan que el nuevo sistema penal es un fracaso, ¿lo es?

–Tanto como un fracaso no, pero falta bastante información para que realmente se lleve a cabo como debe de ser.

Algunos abogados creen que el NSJP es un fracaso

En delitos no graves se debe priorizar la conciliación, lo mismo que en materia mercantil, en aquellos en los que la reparación del daño no exceda de 520 mil pesos. En la penal, “es donde muchos creen que es un fracaso”, yo creo que hay que reformar algunas cosas del NSJP, como establecer mayor rigor en el procedimiento contra la persona imputada.

“Por ejemplo, en una medida cautelar para delito grave, es prevención preventiva de un año, por lo que es donde muchas víctimas se molestan, sobre todo en ilícitos de alto impacto, robo calificado o secuestro”.

Es lo que se percibe y por eso la Barra buscará que sus abogados se capaciten a través de cursos, “con ahínco, para que el NSJP se lleva a cabo realmente bien”, acentuó.

■ COMENTARIOS