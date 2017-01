El muro de Trump: cuando el destino nos alcanzó en un callejón sin salida

¿Un cuarto de siglo se deploma en una semana? El muro de Trump -continuación y culminación de la gran barda fronteriza iniciada en los noventa- marca el inicio formal de este pronosticado cambio de ciclo en la politica estadounidense. Y no es solo el muro de Trump. Es, ante todo, el final de un consenso histórico que definió por casi tres décadas el rumbo de México. La integración como socio menor en la economía norteamericana y la consiguente subordinación política al gigante estadounidense bajo la percepción -públicamente asumida- que arrimarse al sol que más calienta es la única opción viable para un país que preparó, desde finales de los ochentas, lo que podría considerarse una jugada maestra: vender a las élites político-empresariales de Estados Unidos una fórmula legal para fusionar los intereses del capitalismo estadounidense con los intereses de los grandes jugadores de la industria mexicana en un proyecto común.

La símbiosis funcionó para unos pocos estados (de Querétaro para el norte) y para algunos sectores que desde la década de 1980 se estaban convirtiendo en eslabones naturales de estas redes productivas -el sector automotriz, prncipalmente- pero la promesa mayor terminó siendo un chiste siniestro. Mejores empleos, mejores sueldos, mejores vidas en un México que se convertiría en parte integral del primer mundo. Pero no hay que andarse con la finta: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sí cambió a México para siempre. Generó la convición hegemónica, es decir, el consenso que esta símbiosis era el final de un largo camino histórico gracias al cual abandonamos toda tentación nacionalista (o latinoamericanista) para convertirnos en la fábrica de Estados Unidos.

Rendicón amistosa que, se pensaba, surtiría mejor efecto que jugar a los ofendidos, a la patria grande y a la economía mixta, estos motores -simbólicos y reales- que configuraron el Estado mexicano entre la Constitución de 1917 y el hundimiento de 1982. Lo aceptamos, lo interiorizamos y lo olvidamos. El consenso se hizo tabú. Incluso entre formaciones vinculadas a la izquierda y el nacionalismo se interiorizó el nuevo status quo: la década perdida de 1980, el hundimiento del mundo socialista y el efecto del milagro español fueron limando toda oposición al único mundo posible de la globalización a la americana.

El muro de Trump y la balanza comercial

Aunque China nos arrebató el papel principal en el teatro de la mundialización para convirtimos en provedoores de bienes intermedios manufacturados o agroindustriales, el consenso del TLCAN se basó en el mismo argumento que aprovecha Donald Trump en sus arremetidas contra México: el superavit en la balanza comercial fue el mayor éxito publicitario del NAFTA y el gobierno de México lo cuantificó en 60 mil millones de dólares. Las cifras del 2015 terminaron en un tuit de Donald Trump:

Hay infinidad de estudios, o perspectivas críticas, sobre las bondades del TLCAN. Y el mismo superávit es cuestioando por aquellos economistas que infieren otras conclusiones:

Como se demuestra en las cifras, con simples sumas-restas se evidencia que es un gran mito de los promotores beneficiarios de los tratados de libre comercio que México haya salido muy beneficiado con el comercio con EU y que de un déficit antes de 1994, ahora, 14 años después, se tengan los más altos superávits de la historia. Deduciendo el comercio de las firmas norteamericanas en Asia, y con un cálculo conservador del contrabando, sólo quedan los montos de las exportaciones de petróleo, que han sido evidentemente crecientes por la demanda mundial y las lógicas elevaciones de los precios; pero esto significa incrementos de exportaciones importantes de otros productos ajenos al petróleo, en especial de pequeños y medianos productores, los cuales son ajenos a los beneficios del libre comercio y sus 14 tratados, convenios y acuerdos con 42 países. Con esto, el crecimiento exportador llega a la consolidación de una economía corporativa con cuantiosas operaciones intrafirma, pero con poca o mínima absorción e influencia en la economía doméstica. Es decir, aun cuando son muy elevadas las cifras, repercuten poco en el crecimiento nacional, el empleo, el salario y el bienestar social. El superávit comercial de México con Estados Unidos.

Pero pocas dudas hay que el NAFTA fue un parteaguas absoluto que se juntó con la mayor marea humana de la historia mexicana hacia Estados Unidos. Este es un legado perenne que dejó sofisticadas cadenas productivas que van del Bajío a Chicago y redes familiares transnacionales en las cuales siempre hay pariente o amigo viviendo al otro lado del Río Bravo. Esta dependencia absoluta del vecino del norte se buscó y los más honestos defensores del TLCAN no esconden el detalle. México aprendió a

“reconocer que la política exterior es una función de la política interna, a darle a la diplomacia un acento económico innovador, y a aceptar que en nuestra política exterior la relación con Estados Unidos tiene y tendrá un papel fundamental”.

Esta doble depenencia doble -productiva y familiar- provincializó al mismo Estado Mexicano y a su sociedd civil. Aunque la autocita es narcisista, vuelvo a lo mismo: el muro de Donald Trump destruye las premisas verdaderas -aunque poco explícitas- de la democracia mexicana. Sacrificar al altar del librecambismo estadounidense todo proyecto de soberanía económica parecía la apuesta ganadora en los noventas pero toda entrega incondicional se vuelve riesgosa cuando las prioridades cambian al norte.

Y nuestra rabia nace -¿y muere?- en la desesperación de esta vía muerta donde estamos ahora parados:

La rabia contra Donald Trump no prueba que el nacionalismo mexicano pervive por encima de todo sino que nuestro panamericanismo es estéril. Creímos en América del Norte y hoy descubrimos que encima de no ser iguales debemos tolerar un estatus permanente de inferioridad. Dependemos demasiado de Estados Unidos y por ello no creemos que haya vida fuera de su regazo. Sin vías posibles de escape ni planes alternos sucede lo mismo que con la camisa de fuerza de la Unión Europea. No escaparán de ella los países del sur por la misma razón que las élites -nuevas y viejas- de México no creen que haya alternativas viables fuera de la Unión Americana. Donald Trump vs México: ¿Indignación nacionalista o panamericanista?



En esas estamos desde que irrumpió el huracán Trump. Y tal circunstancia explica la resureccción mediátia de Andrés Manuel Lopez Obrador y la posibilidad de reabir este frente nacionalista que pareció morir en el descomunal colapso del sexenio de López Portillo hace ya cuatro décadas. Hipotesis electoreras que se basan en la presunción -no demostrada- que el giro aislacionista de Donald Trump provocará un mecanismo de imitación entre las élites económicas de México. Ni lo creo ni compro pero es posible que, sin conejos en la chistera, el revival del keynesianismo vagamente cepalista de AMLO luzca como una posibilidad razonable si el trumpismo se consolida como ideología de recambio en Estados Unidos. El muro de Trump tiene extraños efectos colaterales.

Entender al enemigo

Lo cual nos lleva a la parte más delicada del asunto. ¿Es Donald Trump la encarnacion del mal que todo los mexicanos, junto a los liberales estadounidenses, debemos combatir antes que provoque el apocalipsis zombie? La pregunta ya es una trampa en si misma. La mezcla de nativismo, xenofobia y machismo que define el estilo del millonario newyorkino representa, para las clases medias cosmopolitas y las minorías de EEUU, un desafío mayor pero reducir el asunto a una guerra cultural contra la barbarie populista reduce al aburdo el problema.

Este mismo populismo de derechas recoge, en parte, el bagaje común de movimientos y partidos progresistas para los cuales ni la migración era un valor en sí mismo -empobrece a los trabajadores locales- ni las luchas identitarias -sexuales o raciales- podían separarse del conflicto esencial entre capital y trabajo. Con todo el cinismo y la intuición de un tahur habilidoso, Trump dijo lo que otros dijeron antes. ¿Les recuerdo quién?

Bernie Sanders, obviamente. El mismo que afirmó en su interna contra Clinton que “el NAFTA, ha costado unos 800.000 empleos a Estados Unidos, ha impactado con especial fuerza al Midwest, ha llevado a un estancamiento en los salarios de los estadounidenses y ni siquiera ha ayudado a México a elevar la calidad de vida de su población”.

El giro proteccionista de Donald Trump no es, por tanto, una excentricidad de un desquiciado fascista sino un diagnóstico compartido por segmentos importantes de la opinión pública. Hay mucho en juego y entender todos los factores de esta ecuación no es nada fácil: los planes para la reindustrialización de Estados Unidos (aprovechando la revolución de los coches autodirigidos), la amnistia-retorno de capitales para incentivar un boom de inversiones público-privadas (¿autopistas de peaje al fin?) y una nueva estrategia de divide y vencerás contra el naciente eje Rusia-China-Irán. Pero queda claro que la irrestricta senda de la globalización sin restricciones no es ya la única agenda posible ante la emergencia de pares-comperitdores y los saldos de cuarenta años de outsorcing sin tregua.

Cuando el índice del sueño americano, o la mejora del nivel de vida de cada generación desde los babyboomers de 1940-50, se tornó pesadilla, Estados Unidos emergió como lo que nunca dejó de ser: una sociedad dividida en la cual la nueva izquierda de los setentas se funde con Wall Street y Sillicon Valley y la vieja izquierda del New Deal se funde con el American First del aislacionista Donald. Aunque lo dice mejor Nancy Fraser:

No obstante, la victoria de Trump no es solamente una revuelta contra las finanzas globales. Lo que sus votantes rechazaron no fue el neoliberalismo sin más, sino el neoliberalismo progresista. Esto puede sonar como un oxímoron, pero se trata de un alineamiento, aunque perverso, muy real: es la clave para entender los resultados electorales en los EEUU y acaso también para comprender la evolución de los acontecimientos en otras partes. En la forma que ha cobrado en los EEUU, el neoliberalismo progresista es una alianza de las corrientes principales de los nuevos movimientos sociales (feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechos de los LGBTQ), por un lado, y, por el otro, sectores de negocios de gama alta “simbólica” y sectores de servicios (Wall Street, Silicon Valley y Hollywood). En esta alianza, las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con las fuerzas del capitalismo cognitivo, especialmente la financiarización. Aunque maldita sea la gracia, lo cierto es que las primeras prestan su carisma a este último. Ideales como la diversidad y el “empoderamiento”, que, en principio podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan lustre a políticas que han resultado devastadoras para la industria manufacturera y para las vidas de lo que otrora era la clase media. El fin del neoliberalismo progresista.

Un verdadero galimatias que pronto sabremos si llegó para marcar una época -cual Reagan en 1980- o solo colapsó en la ignominia. Pero de nada servirá jugar a la Ley de Godwin, esa regla según la cual toda discusión en redes sociales termina cuando uno de los participantes menciona a Hitler. Comparar el trumpismo con el III Reich refuerza nuestras convicciones. Muchos incluso se sienten mejor. Pero evitará qué entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y terminar siendo comparasas del neoliberalismo cosmopolita -sus drones, sus guerras y sus muertos- es igual de triste que esperar algo bueno de la trumpmanía.

Lo cierto es que, en el caso mexicano, perdimos todas las banderas de resistencia. Hasta la renegociacion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que terminará promoviendo el presidente Trump. El destino nos alcanzó en un callejón sin salida. Pero no hay mal que por bien no venga: quizás tanta humillación nos alivie este corsé (neo)liberal que por lustros definió los límites de lo posible en la vida pública nacional.

Sin corsé, sin muletas y sin guion, toca repensar todo. Y eso no suena tan mal, ¿verdad?

■ COMENTARIOS