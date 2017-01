Se desconoce cumplimiento de recomendaciones vs feminicidios en Puebla: Ibero

A casi un mes de que el gobierno del estado debió entregar el informe sobre las 11 recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se desconocen el estudio, los resultados y sobre todo sí se cumplió con la entrega.

Y es que el área de comunicación social del gobierno de Puebla dijo que se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim respondió que no se hizo a Lourdes Pérez Oceguera, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género en Puebla del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Al hablar sobre feminicidios y recomendaciones de la Conavim, como parte de la segunda edición de los Informes Ciudadanos, la especialista señaló que aunque se hayan cumplido las recomendaciones no han servido, pues antes de concluir el primer mes del presente año van 5 casos de feminicidio.

“Las acciones no han servido pues van en ascenso, no hay programas claros, evaluación de los mismos, queremos saber cual fue la respuesta del estado hacia las 11 recomendaciones del grupo de expertos. Se entregó en lo obscurito, no se sabe cuál fue el informe a pesar de que es público y lo es así en la medida de que son fondos públicos los que se están aplicando”, dijo Pérez Oceguera.

Aseguró que en el almanaque del Observatorio de la Ibero Puebla reporta que el número de femincidios en la entidad se ha incrementado en los últimos años, en 2012 fueron 36, 54 en 2013, 57 en 2014, 72 en 2015 y el 2016 cerró con 81 casos.

En lo que va del presente año, reiteró, van 5 casos y no son reconocidos por la Fiscalía General del Estado o no informa de forma oportuna, dijo.

La experta resumió que el feminicidio es el reflejo de una cultura de odio y discriminación hacia las mujeres, en una sociedad que no asume la igualdad entre mujeres y hombre, y que se reproduce por la omisión y actuación de todas las instituciones del estado.

“En Puebla 7 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido violencia, pero además Puebla está dentro de los 10 estados con mayores casos”, remató.

