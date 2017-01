Es tiempo que la ciudadanía solucione problemas: Cadena

Ante la ineficiencia que han mostrado los gobiernos y el alejamiento de los partidos políticos para resolver las problemáticas que enfrenta la población, es tiempo de que la ciudadanía se organice y asuma su responsabilidad para mejorar las condiciones del país, sostuvo el secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), Jorge Cadena Roa.

El también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que hoy resurge el anhelo de cambiar el mundo que se generó en la década de los setenta, aunque en otras condiciones, pues en ese momento se pensaba que esto podía lograrse asumiendo el poder político.

“Mi generación, la que fue educada en los setenta en muchas universidades públicas, tenía y recibió también de sus maestros este sueño de mejorar el mundo, de resolver problemas que no se justifica que sigan existiendo. En ese tiempo, el sueño era que se podía cambiar de un solo tajo, en un solo acto retomando el poder, desde el poder se cambiaría el mundo”.

Sin embargo, apuntó que “después de muchas cosas que hemos visto, el sueño sigue siendo el mismo de cambiar el mundo, pero hemos visto que no va a suceder de un solo tajo, que conquistando el poder político no es suficiente, sino que es necesario construir poder social a través de la organización y movilización de la gente que tiene interés de cambiar el mundo y padece algún problema”.

Cadena Roa expuso que si bien la ciudadanía está dispuesta a cumplir ese sueño dando todos los pasos que sean necesarios, también lamentó que el pueblo solo se organice ante situaciones que impactan de forma directa en él, pero no logra mantener esa unión en todo momento.

Jorge Cadena Roa es secretario ejecutivo de Comecso

“Creo que es parte de una cultura política muy arraigada, en la que esperamos que otros resuelvan las cosas y en la que nos contentamos con sentirnos víctimas para otro, como si eso fuera suficiente, es necesario cambiar nuestra cultura política a una que nos haga a cada uno de nosotros responsables de nuestra situación y también de su solución.

“No esperar a que los partidos políticos o los políticos nos resuelvan los problemas, porque no lo hacen, sencillamente no lo hacen. Si hay mucha frustración por la falta de participación de la sociedad en la atención de los problemas que nos aquejan hay mayor frustración de los partidos políticos que se han alejado de la ciudadanía y, desde luego, con el funcionamiento de los gobiernos”.

Entonces, Cadena Roa expuso que si los partidos políticos y los gobiernos no están funcionando, corresponde a la ciudadanía “hacernos cargo de esos problemas y hacer lo que esté a nuestro alcance, que no es poco, para resolver esos problemas. Hay cosas que no nos corresponden a nosotros, que sí tienen que ser de gobiernos o de organizaciones amplias, pero hay cosas que sí nos atañen, desde las más sencillas, desde la contaminación, en seguridad, en tránsito, en corrupción, no solapar, no formar parte de eso”.

“De ahí en adelante, hasta donde se pueda, hasta donde otros conciudadanos estén dispuestos a entrarle. A mí no me queda duda que la alternativa y los tiempos son para los ciudadanos, no para los políticos, no para los funcionarios públicos sino para que la gente común y corriente tome en sus manos la solución a sus problemas”.

