La mini serie televisiva El Proceso de Tokio (2016), basada en los juicios seguidos a varios prisioneros de guerra japoneses –después de la rendición del imperio una vez caídas las bombas en Hiroshima y Nagasaki–, me resultó sumamente interesante por varias razones. La primera, por su producción, diseño de arte y el guión; la segunda, pues brinda una discusión que hoy conlleva una pertinencia crucial: la cuestión de si un sistema legal puede ser aplicado de manera universal, de si cualquier nacionalidad puede ser juzgada por el mismo, y si es posible que las mismas taxonomías y sistemas axiológicos occidentales puedan ser aplicables al orbe entero sin modificación alguna. En la serie, se muestra la integración del jurado internacional aliado que enjuició a los prisioneros por crímenes de guerra y lo que ellos denominaron “una guerra de agresión”, es decir, una guerra no justificada por la defensa de sus fronteras, la recuperación de un territorio determinado o la defensa de otra nación. De lo que se trataba, era de enjuiciar a los líderes japoneses bajo el entendido de que su actuación había sido en pos de conquistar Asia. Por tanto, todo crimen cometido durante esta conflagración cambiaría de sentido y se convertiría en un crimen terrible a ojos occidentales. Como jueces finales se integran dos asiáticos, uno de la India y el otro de Filipinas, países que se sumaron a China. El jurado estaba constituido por representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Holanda, Australia –quien presidió el jurado–, Nueva Zelanda, la Unión Soviética y los países asiáticos que he mencionado. Los unos clamaban justicia al haber vivido las atrocidades en carne propia, como los filipinos o los chinos; los otros pedían el establecimiento de un orden mundial tutelado por Naciones Unidas y en concordancia con el derecho occidental. He ahí el problema.

La idea central de la discusión fue que un bando sostenía que los japoneses no debían ser juzgados con ordenamientos occidentales y mucho menos con un estatuto que había surgido en los juicios de Núremberg. Para ellos, la diferencia estaba clara en función de la cultura misma, que era totalmente otra. Para otros, incluidos varios de los países que se vieron afectados por la invasión japonesa, como Filipinas y China los crímenes se habían realizado con plena conciencia. De acuerdo al estatuto, los crímenes a juzgar eran, según detalla Alonso Gómez Robledo, abogado internacionalista en su libro Derecho Internacional, Temas Selectos (2008): “a) Crímenes contra la paz. Esto es, planear, preparar, iniciar o desencadenar una guerra de agresión o una guerra en violación de convenios, acuerdos o garantías internacionales (…) b) Crímenes de guerra. Esto es, violaciones de las leyes o costumbres de la guerra (…) c) Crímenes contra la humanidad. Esto es, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos…” Sumado a lo anterior, el jurista afirma que el problema se situaba también en definir la pena determinada para ellos. La defensa argumentó al igual que el representante de la India, que no se podía estar cometiendo un crimen que no hubiera sido tipificado como tal y, por tanto, los acusados no debieran ser juzgados por un estatuto creado posteriormente al delito. Se trata del concepto “nullum crimen, nulle poena sine lege” (ningún delito, ninguna pena sin ley previa). En el curso del proceso, la cuestión se encontró estrechamente vinculada al argumento de la defensa, según el cual el artículo 6º. Constituía una regla de derecho ex post facto, incompatible con el principio de la “legalidad de los delitos y de las penas”. Lo anterior, a ojos de los occidentales no tenía sentido pues no se podía utilizar un argumento de protección a una víctima –como el principio de la no retroactividad de la norma– a un criminal con los mismos efectos.

Ciertamente, más allá de argumentos legales, los japoneses cometieron atrocidad y media en China y otras partes de Asia. No obstante, vale reflexionar sobre la verticalidad con la que se aplican legislaciones internacionales creadas en los tribunales europeos primero y norteamericanos después a las naciones del llamado “tercer mundo” y que no tienen remedio más que acatarlas sin chistar so pena de quedar fuera de apoyos económicos mundiales y de los programas de rescate de organismos internacionales. De hecho, de lo que se ha tratado todo este tiempo –más ahora con la globalización–, es de homologar a la fuerza no solamente sistemas jurídicos sino ideologías occidentales, especialmente aquellas concernientes a lo económico y que han de marcar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo civilizado y lo que no lo es. Lo mencionan algunos personajes al argumentar la posición colonialista de Japón –en un paralelismo con Europa– que veía la necesidad de llevar a otros países de Asia la verdadera civilización. Lo más interesante es que ese grupo de jueces se creía la idea de que a través de estos juicios se estarían salvando miles de vidas posteriores en conflictos pues se dejaban antecedentes jurídicos importantes. Quizá sea que la mayor ingenuidad de todas es la que pretende insertar en el otro el sistema propio sin siquiera considerar si es bien recibido. Los procesos de Tokio, como se ve, son un claro preámbulo del mundo que nos ha tocado padecer hasta hoy.

