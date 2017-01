Ciclopistas de Moreno Valle no abonaron a la movilidad: Consejo Ciclista

Para el Consejo Ciclista Poblano, las cuatro ciclopistas que edificó el gobierno de Rafael Moreno Valle en la ciudad de Puebla no abonaron a la movilidad de los ciclistas que todos los días utilizan este medio para transportarse.

Es por eso que las muertes de ciclistas atropellados se mantuvieron, en promedio, entre 6 y 8 cada año durante el último sexenio, aseguró Armando Pliego Ishikawa, integrante de este Consejo.

Desde su perspectiva, las ciclopistas se construyeron más con un objetivo recreativo y de cambio de imagen urbana que de movilidad. Y es que el gobierno del estado ni siquiera conoce cuántas personas se trasladan cada día en bicicleta hacía sus centros de trabajo o escuelas, afirmó Pliego.

Es más, las ciclopistas se construyeron en lugares en donde fueran vistas y no en donde se necesitan. Aseguró que en la Avenida Las Torres, en el Sur de la ciudad, cada día decenas de personas, en particular, trabajadores de la construcción se dirigen hacía la zona de Angelópolis en bicicleta para trabajar. Y es en esa vía en donde se han registrado las muertes más recientes de ciclistas atropellados.

Por ello, el ciclista comentó que no es funcional la conectividad de éstas obras del gobierno del estado.

“No hay mejoras en cuanto a movilidad si no se conocen los números, sólo construyen las obras para que se vean. Vemos que no se busca consolidar la bicicleta como medio de transporte, porque además el coche ya no podrá ser una alternativa para las ciudades. No se está viendo una intensión desde las autoridades”, dijo Pliego en entrevista.

Para muestra de que las ciclopistas fueron edificadas con un objetivo recreativo y no para mejorar la movilidad, recordó que en todos los eventos de inauguración el gobernador vistió ropa deportiva para luego recorrerlas.

“Sólo el alcalde de la ciudad, Luis Banck, y en su momento el rector de la Universidad, Alfonso Esparza, vistieron durante la inauguración su ropa cotidiana. Ese es el mensaje que se debería mandar, que son pistas para que se utilicen diario y nunca se vio”, resumió.

Durante la administración de Moreno Valle se edificaron cuatro ciclopistas en al ciudad de Puebla: En la Vía Atlixcáyotl, de Ciudad Universitaria al Centro Histórico, sobre el Periférico Ecológico y la más reciente sobre el Bulevar Hermanos Serdán.

Para la construcción de estas vías se modificó el arbolado urbano por lo que el también presidente del consejo de Movilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento aseguró que durante la administración de Moreno Valle el número de árboles en la ciudad disminuyó.

“Un dato que nos deberían decir, es ¿Cuántos árboles adultos había antes y después de Moreno Valle?, es una de los problemáticas que no se ha tomado en cuenta, ahora existe menos sombra en las calles de la ciudad, menos calidad en el aire, pero hay más inundaciones y más calor”, remató.

