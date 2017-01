Dirección General del Cecyte y sindicato no llegan a acuerdos en la JLCA

A dos días de que venza el plazo para que el sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) estalle la huelga en el subsistema, la Dirección General y la dirigencia gremial no lograron un acuerdo en la audiencia que sostuvieron este martes en instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

El principal obstáculo para alcanzar un acuerdo entre ambas partes es que el director general del Cecyte, José Luis González Cuéllar no acepta haber violado la Ley General de Servicio Profesional Docente –al haber designado como director de plantel a un profesor de primaria– y diversas clausulas del contrato colectivo de trabajo, relativos a la promoción de los trabajadores, como lo afirma la dirigencia sindical y motivo por el cual emplazó a huelga.

Este martes, González Cuéllar y el secretario general del sindicato de trabajadores del Cecyte, Zenón Ramos Castillo sostuvieron una reunión de audiencia en la JLCA de casi cuatro horas, con la finalidad de alcanzar un acuerdo que evite el estallamiento de la huelga, pero resultó infructuosa, por lo que decidieron llevar a cabo otro encuentro a las 9 horas de este miércoles.

En entrevista, el funcionario estatal expresó que la idea de estas reuniones es que logren los mejores acuerdos “para apoyar a los colaboradores, pero a la par cuidar la responsabilidad que tengo ante del Colegio. Es por eso que hemos ido avanzando lentamente”.

–¿Qué puntos son los que les están atrasando?

–No te enlistaré algún punto en particular; más bien les comentaré que algo que nos está retrasando un poco es el tema del recurso, la situación está muy difícil, ustedes saben el entorno nacional y el internacional cómo no estarían pegando un poco y por eso hemos sido cautelosos y buscar las mejores decisiones, entonces aquí no es un punto en particular, más bien el tema es el recurso económico.

–Entonces lo que argumentan de una violación a sus estatutos, al contrato colectivo, ¿esa parte está subsanada?–, se le preguntó.

–No sé a qué te refieres en particular, simplemente te puedo comentar que algunas situaciones que no se puede cubrir, principalmente porque no tenemos el dinero.

Con esta respuesta, González Cuéllar trató de minimizar la inconformidad del sindicato por haber nombrado al ex fundador y líder del Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala (MBMT), Manuel Campos Bárcenas, como director del plantel Cecyte de Texcalac, sin haber respetado los resultados del concurso de oposición que se aplicó para ese propósito.

“Comentarles que ese nombramiento es temporal, no es definitivo; todos tendrán la oportunidad de concursarlo en próximas fechas, en el momento en que salga la convocatoria. No es definitivo”.



El sindicato del Cecyte podría estallar la huelga el jueves

–¿Qué criterios se tomaron para haber designado al profesor de primaria como director de bachillerato?

–Ha estado al frente de instituciones educativas también de nivel medio superior, CBTIS en particular, respondió, tras asegurar que Manuel Campos cumple con los requisitos para dirigir un plantel de bachillerato y que cuenta con su cédula profesional.

En tanto, Zenón Ramos dijo que la exigencia del sindicato es que se restablezca la legalidad en el Cecyte y que quien funge como director del plantel de Texcalac sea separado del cargo en virtud de que es ilegal.

“En segundo lugar, estamos porque se lleve a cabo la promoción de administrativos, porque se otorgue el nombramiento de los compañeros docentes y a los coordinadores. Para nosotros, esas son posiciones claras, no podemos ceder en esta situación. Hoy por hoy no estamos buscando ninguna prestación nueva, simplemente estamos pidiendo que se respeten los derechos de los trabajadores y la huelga es el instrumento adecuado para esta situación.

Advirtió que si este miércoles, que se lleve a cabo la lista de conciliación, no tiene respuesta a su petición, “vamos a estallarla huelga” a las 12 horas de mañana jueves.

■ COMENTARIOS