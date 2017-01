Procurador debe ser una persona idónea; solicitan informes a Sedena y PGR

Con la finalidad de garantizar la idoneidad de las personas para ocupar el cargo de procurador General de Justicia del Estado (PGJE), diputados acordaron solicitar información oficial a diversas dependencias del ámbito federal y local, por lo que la validación de la propuesta de la terna para dicho cargo no es un asunto consumado.

Para ello, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso local acordaron solicitar información personal y profesional de los tres aspirantes a dicho cargo, como son Marisol Barba Pérez, Tito Cervantes Zepeda y Marcelino Flores Rojas, ello ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado, así como a los diversos órganos jurisdiccionales.

Ese fue el acuerdo al que llegaron por la tarde los integrantes de la Junta de Coordinación, por lo que será hasta que tengan dichos informes cuando continúen con el proceso de designación del nuevo titular del Ministerio Público estatal.

Ello, a pesar de que por la mañana, en entrevista colectiva, el coordinador de la bancada priista en el Congreso local, Mariano González Aguirre, había asegurado que los tres propuestos al cargo de procurador cumplían con los requisitos de elegibilidad.

“Los tres integrantes de la terna cumplen con los requisitos legales, no queramos buscar cosas donde no hay. Tenemos que darle el seguimiento natural al procedimiento, realizar el proceso, no adelantemos cosas que no pueden pasar. Los tres son elegibles, desde el momento que el Poder Ejecutivo lo manda es porque son elegibles. El análisis del perfil está hecho y lo que tenemos que hacer es el procedimiento, en este sentido se hará el examen público con tres sinodales que se propongan en la Junta de Coordinación y que sean aceptados; en seguida el proceso natural”, explicó entrevistado al término de los honores a la bandera que encabezó el Congreso del estado en la Plaza de la Constitución de la capital del estado la mañana de este lunes.

Por ello, el priista y presidente de la Junta de Coordinación desdeñó cualquier posibilidad de rechazar la propuesta de terna al cargo de procurador que les remitió el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, pues “todos cumplen con los requisitos”.

Confiado en su posición, el priista adelantó, incluso, que el Congreso local contratará un despacho de especialistas que se encargará de evaluar a los aspirantes a fin de elegir al mejor prospecto, aunque prefirió no adelantar los nombres de los integrantes de ese cuerpo colegiado.

“Hasta que no estén los acuerdos y firme todo, no vamos a dar la información. Son académicos y gente que no es del estado. Lo primero es la terna que envió el Ejecutivo y el Legislativo elige una persona y hasta que no se haya agotado el procedimiento, no podemos saber qué va a pasar”, acotó.

Es de citar que Tito Cervantes Zepeda se ha desempeñado como presidente y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), presidente del Consejo de la Judicatura del estado, juez penal del distrito judicial de Cuauhtémoc, diputado local, jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), litigante postulante desde 1984 y agente del Ministerio Público.

Además de contar con experiencia como docente en la carrera de Derecho, estudió la Maestría en Juicios Orales por la Universidad Tolteca de México.

Marisol Barba Pérez es jueza del Sistema Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del distrito judicial de Sánchez Piedras. También se ha desempeñado como jueza de ejecución de sanciones penales, entre otros cargos.

En tanto, Marcelino Flores Rojas ha ocupado la Dirección Jurídica del ayuntamiento de Zacatelco, fue agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla y agente del Ministerio Público de la Federación.

