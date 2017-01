Fruto de 8 años de labor, compañías de Corea del Sur y Puebla estrenarán la obra Piezas

NOTAS RELACIONADAS: La compañía Nottle Theatre Company dará un taller en Tetiem

Producto del trabajo multidisciplinario y de gestión de 8 años es la puesta en escena Piezas que estrenará el Teatro Taller de Investigacion y Experimentación Tetiem AC, en colaboración de la Nottle Theatre Company de Corea del Sur.

La obra escrita por el dramaturgo coreano Hyunwoo Kim, traducida por Edgar Gochez, tendrá su estreno el próximo viernes 20 de enero a las 19 horas – con entrada gratuita- en el Teatro Principal.

Luego, la puesta en escena tendrá una corta temporada en el Teatro Helénico, de la Ciudad de México los miércoles de febrero en paralelo a las presentaciones de viernes y sábado en el Centro para las Artes Tetiem, aqui en la ciudad de Puebla.

Dicho montaje, explicó José Carlos Alonso, director de Tetiem Ac durante una rueda de prensa, narra la historia de Juan -personificado por el actor peruano Juan Maldonado– un luchador que tras 18 años de ausencia regresará al seno familiar en busca de su madre, a quien no logrará ver debido a que ha sido despojada de su humilde vivienda, peligrando no solo su vida sino la lengua y la cultura.

El tono de la pieza, anotó el director de la pieza Young Oh Weon, encuentra algunos vasos comunicantes con Pedro Páramo, novela cumbre de Juan Rulfo; no obstante, ello no fue la pretensión de su autor sino que los paralelismos se dieron de manera natural, por lo que esta es una nueva historia.

El proyecto, contó Oh Weon, se gestó tras dos estancias profesionales en Puebla: primero como parte de la participación de la compañía en el desaparecido Festival Internacional de Teatro Héctor Azar y luego en el marco de una serie de talleres ofrecidos en el Centro para las Artes Tetiem.

En esas estancias, relató, se dio cuenta que a los actores mexicanos y a la población en general le interesaba mucho mostrar y compartir su cultura, por lo que se propuso introducirse a ella a través de la música, la fotografía, el cine, la literatura y la convivencia con sus pares.

■ COMENTARIOS