Panistas advierten que no permitirán candidaturas sin trayectoria partidista

Con el objetivo de hacer propuestas serias para las candidaturas que les representarán en la elección del 2018, surgió en Tehuacán un grupo del Partido Acción Nacional (PAN) denominado Panistas por Tehuacán, mismo que advirtió que no va a permitir que quienes abanderen al albiazul en la próxima contienda constitucional sean personas que carezcan de trayectoria partidista.

Dentro del grupo se encuentra el ex presidente del PAN en Tehuacán, Francisco Medina, quien expresó que una de las razones por las que se sumó el mismo es que ya no ocupa un cargo en la dirigencia y por lo tanto puede participar en esa iniciativa sin que se le vea como un factor de favoritismo.

Francisco Medina manifestó que no se trata de una corriente al interior del panismo local, sino solo de un grupo que busca contribuir para que la doctrina de su partido se mantenga presente en la sociedad y no se dé cabida en las candidaturas a personas que no representen esa ideología.

Por su parte Humberto del Real, otro de los integrantes de ese grupo explicó que él no está de acuerdo de en que los candidatos no sean miembros de su partido o que no cuenten con una trayectoria al interior del albiazul, ya que eso permite que los abanderados no representen el sentir del PAN.

Adelantaron que durante este tiempo, van a visitar a los panistas con el objetivo de escuchar sus inquietudes, para de ese modo hacer propuestas serias para las candidaturas tanto a la presidencia municipal, como a las diputaciones que estarán en juego en el 2018.

Pidieron que sus líderes tanto en Tehuacán como en el estado, tomen en cuenta la inquietud que ellos tienen para que no se lancen candidatos sin historia en el PAN, sino que se tome en cuenta a quienes han hecho trabajo al interior de su partido, con lo que se va a reforzar no solo al instituto político, sino también al municipio.

