mi padre regresa a la tierra de los muertos . A veces, sucede un poco antes. Se cuerpo se agarrota y su mente se desconecta. Su mirada colapsa. No quiero verlo a los ojos cuando el sol se pone. Son ojos sin vida. Y siento mucha desazón. Mi padre tiene alzhéimer pero en las mañanas, tras una larga estancia en el Hades Cuando el sol se pone,. A veces, sucede un poco antes. Se cuerpo se agarrota y su mente se desconecta. Su mirada colapsa. No quiero verlo a los ojos cuando el sol se pone. Son ojos sin vida. Y siento mucha desazón. Mi padre tiene alzhéimer pero en las mañanas, tras una larga estancia en el, vuelve a la vida. Mi padre despierta de entre los muertos y me busca en mi habitación para ir al templo habitual. Ese bar de la esquina donde toma doble desayuno: dos cervezas y dos bocadillos pequeños.

Se llama La Gran Finestra y es un amplio ventanal que permite al sol mañanero posarse en las cabezas de los clientes.

me pregunta cuándo volveré a Barcelona, me pregunta sobre las cosas de México, me pregunta sobre el asunto Donald Trump Josep Pallach Y su memoria parece intacta : un día, poco antes del atardecer, recordó con absoluta lucidez los años del sindicato, aquel viejo SOC Entonces,, me pregunta sobre las cosas de México, me pregunta sobre el asunto. Y, a veces, rememora a, el líder socialista que admiró en los setentas.: un día, poco antes del atardecer, recordó con absoluta lucidez los años del sindicato, aquel viejo(Solidaridad de Obreros de Catalunya) que fue su razón y su vida por casi medio siglo.

El 1 de enero del 2017 fue el mejor día: jugó al dominó con Claudia, José Antonio y Lía. Y les ganó todas las manos. Como si nada. La sombra tardó en llegar. Aunque llegó. Como cada maldita noche.

Y cuando llega la oscuridad, mi padre se retira dentro de su ausencia atroz .

No puede siquiera desvestirse o sentarse. Se podría quedar horas de pie como un árbol vencido. Y cuando mi madre consigue recostarlo observa con temor, despavorido, las sombras que lo rodean. Y solo a veces, con algunas palabras dulces, consigue ella que se duerma.

Cuando llegué a Barcelona este 25 de diciembre, era noche ya. Y mi padre se escondía en el Hades . Quise pensar lo contrario pero no me reconoció al entrar al piso. Tardó varias horas en hacerlo. El susurro de mi voz y un beso en la mejilla le hicieron recordar. Supongo…

Lloré en el hombro de mi madre quien, tras el impacto inicial, me contó lo que no quiso decirme por teléfono durante todo 2016: mi padre está empeorando progresivamente y su alzhéimer se acentúa día con día. Solo que los médicos no se explican por qué en las mañanas se le ocurre regresar de entre los muertos.

Han pasado los días y, de alguna forma, lo procesé. Agradezco estas conversaciones de política e historia que tenemos en La Gran Finestra. Y agradezco que el dios del inframundo le conceda a mi padre el honor de regresar, entero y vital, a platicar conmigo. Aunque sea por un rato.

Sé que, tarde o temprano, este milagro no se repetirá . Sé que llegará el día en que Caronte no me traerá de vuelta a mi padre. Y sus ojos perdidos en la nada tampoco regresarán a la vida.

Mi padre tiene alzhéimer . Y yo solo espero que los dioses no sean del todo crueles. Porque yo quiero verlo llegar, de nuevo, desde la orilla opuesta del río Arquerón. Para que así podamos platicar las mismas cosas que platicamos desde siempre.

No sé si es pedir mucho. Yo, como todos, sé que el alzhéimer es una enfermedad implacable que se lleva el alma antes que el cuerpo. Y regreso a México azorado e inquieto . Quien sabe si en el siguiente rencuentro tendemos la oportunidad.

Mi padre tiene alzhéimer. Y es algo que quería contar. Porque me duele y lo amo.

