74 por ciento de egresados de la UPTx se emplea a los seis meses: rector

El 74 por ciento de los egresados de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) logra incorporarse al sector productivo en los siguientes seis meses de haber concluido sus estudios profesionales, reveló el rector de esa institución, Narciso Xicohténcatl Rojas.

Pese a ello, el funcionario consideró que este porcentaje no es suficiente para responder a las necesidades de la población estudiantil y del sector, por lo que apuntó que su gestión se ha abocado a establecer nuevos vínculos con empleadores y fortalecer los ya existentes para que los egresados de esta universidad tengan mayores oportunidades de integrarse al mercado laboral.

Abundó que una de las estrategias que aplica la universidad a fin de ofrecer más alternativas a los alumnos para encontrar un trabajo, es la firma de convenios o establecer vínculos con empresas e instituciones oficiales y educativas. Reveló que actualmente la UPTx tiene alrededor de mil 200 relaciones de trabajo.

Observó que con base en el programa de seguimiento de egresados de la UPTx, el 74 por ciento de alumnos que terminan sus respectivas ingenierías logra en los siguientes seis meses encontrar un trabajo acorde a la carrera que estudiaron, por lo que tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos adquiridos.

“En el seguimiento tenemos un 74 por ciento de los egresados de la universidad que se inserta en el ámbito laboral, que para nosotros es importante conocerlo, pero no es suficiente, pues un veintitantos por ciento no está inmerso en el sector productivo. No es suficiente”, anotó.

Señaló que una de las ventajas que tienen los egresados de esta universidad para encontrar trabajo casi de manera inmediata es que salen con título, en virtud de que el plan de estudios les permite alcanzar el grado de ingenieros en los cuatro meses que tienen como periodo para realizar sus prácticas profesionales.

Los egresados salen titulados

Xicohténcatl Rojas fue entrevistado al término del Primer Foro sobre Empleabilidad que organizó la UPTx este jueves en un hotel del primer cuadro de la ciudad capital. Consideró que este tipo de actividades les permite detectar las áreas de oportunidad en su modelo educativo y formar a los alumnos con base en las necesidades del sector laboral.

“En realidad con el sector productivo y gubernamental tenemos alrededor de mil 200 relaciones que venimos trabajando porque hemos crecido alrededor de 72 por ciento en los últimos seis años. Con nosotros termina el primer año el joven y tienen que hacer su primer acercamiento, en el segundo año es su segundo acercamiento, en el décimo cuatrimestre se van a la planta productiva”, comentó.

En el Foro sobre Empleabilidad, dirigentes empresariales, académicos y alumnos discutieron sobre la problemática que enfrentan los egresados de educación superior para insertarse en el sector productivo, de ahí que plantearon la necesidad de que deben implementarse políticas públicas en la materia.

