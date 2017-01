La ciencia en crisis

El martes pasado, el diario español El País publicó un reportaje de la autoría de Nuño Domínguez que informa sobre un desplegado que firmaron universidades de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda para advertir a la comunidad científica sobre el incremento de estudios e investigaciones que no llevan a nada. “Según un análisis, resalta el manifiesto, 85 por ciento de los esfuerzos dedicados a investigación biomédica ‘se acaban desperdiciando’. ‘Se trata de estudios que no llegan a aplicarse nunca en la clínica o que lo hacen de una forma negativa, y también muchos otros que se abandonan en etapas muy tempranas’, explica Ioannidis –principal firmante en el manifiesto–. ‘La mayor parte de las veces los experimentos no están bien diseñados’, denuncia el investigador. ‘Por ejemplo, solo entre 10 por ciento y 20 por ciento de todos los estudios con animales están aleatorizados para evitar los sesgos’ inconscientes de los científicos, resalta. En el caso de los ensayos clínicos con pacientes, ‘solo 5 por ciento sigue todos los pasos correctamente’, denuncia. El problema afecta a ‘casi cualquier disciplina de la ciencia’, asegura”. Lo anterior resulta interesante cuando vemos que la humanidad vive uno de sus momentos más álgidos en cuanto al número de universidades, centros e institutos que existen en el orbe y que arrojan miles de trabajos en todas las disciplinas actuales. Por tanto, la producción de conocimiento no sólo se encontraría garantizada, sino que, a su vez, habría propiciado ya la solución a una buena parte de los problemas que enfrenta la humanidad, como el hambre, las epidemias o la contaminación, No obstante, eso no es así y aparentemente nunca lo será.

Cualquiera que se encuentre vinculado a la academia, especialmente si dedica su tiempo completo a la misma, sabrá que los vicios dentro de la misma son profundos y difíciles de erradicar; por el contrario, como lo he comentado en otros espacios, la necesidad que tienen los académicos de buscar sobre sueldos a través de becas y programas gubernamentales de reconocimiento, ha contribuido enormemente con el problema. Muchas de las mejores revistas científicas que conozco, tardan más de un año en notificar al investigador si su artículo se publicará o no; empero, muchos de los programas de estímulos económicos son anuales y otros, pese a que se evalúan cada cuatro años, es frecuente que consideren publicaciones más o menos anuales también. Por tanto, surgen miles y miles de publicaciones de dudosa seriedad que, con el afán de publicar, reciben cualquier cosa que le caiga al equipo editorial y no se toman el tiempo de verificar datos o de siquiera considerar la pertinencia del artículo. “El manifiesto también denuncia que solo se publican estudios con datos nuevos –continúa Domínguez–, significativos estadísticamente y que apoyan una teoría determinada. Muchos de ellos no aportan nada valioso o, peor aún, acaban sustentando con la estadística interpretaciones preconcebidas que no son ciertas. ‘Esto, lamentablemente, no es descubrimiento científico, sino autoengaño’, y puede multiplicar la cantidad de ‘falsos positivos’, resalta el texto”. El asunto es que se pretende que la ciencia sea “efectiva” y que los hallazgos sean aplicables apenas salgan de los laboratorios. Por supuesto, cuando hablamos de las ciencias sociales o las humanidades, bueno, la cosa termina siendo peor. En otro espacio hablé de esa supuesta excesiva “teoricidad” en las universidades denunciada por académicos y empleadores trasnochados, lo que nos lleva a la superficialidad total. El terrible resultado es que tenemos un exceso de artículos y ensayos que carecen de sustento, que se dedican a enumerar lecturas y teorías o que simplemente pretenden agradar a lectores interesados en obtener fórmulas aplicables a su vida cotidiana.

Por supuesto, la enseñanza también vive esta misma crisis y vemos que los docentes, presionados por las nuevas tecnologías y por el sistema que motiva de manera perniciosa una deliberada carencia de teorías, de pensamiento y de reflexión, manufacturan investigaciones y colocan en el mercado editorial académico productos de investigación que se adaptan a las necesidades de rúbricas estrechas más dirigidas a lo cuantitativo que a lo cualitativo. Lluis Montilou, catedrático español entrevistado por Domínguez afirma que “no hay que olvidar el papel cómplice de determinados grupos editoriales, frecuentemente de revistas top, que prefieren publicar resultados inesperados, novedosos, espectaculares, que generan mucho ruido e impacto, antes de asegurarse y verificar sistemáticamente la fiabilidad de los mismos”. A su vez, comenta que muchas instituciones en España están tomando medidas para enfrentar el problema. Es necesario que revisemos también nuestra realidad y que la contrastemos con lo que está ocurriendo en el orbe. Ciertamente, como lo comento, en las áreas que conozco existe una crisis en cuanto a lo que se publica; habrá que fijarse si es una generalidad, si áreas tan serias en nuestro país como la química, la biología o la física, por mencionar algunas, se encuentran en la misma realidad. Por supuesto, existen numerosas revistas y boletines de universidades nacionales que son ejemplo de seriedad y propuesta por lo que aquellas investigaciones que comparten se encuentran garantizadas. Sin embargo, la educación y la investigación han caído en una espiral descendente de la que le costará salir fácilmente.

