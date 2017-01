Avance educativo en Puebla no se resolvió con mochilas, uniformes y tabletas: Unión de Padres de Familia

La educación durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas se limitó a regalar mochilas, uniformes y tabletas; pero eso no resolvió el rezago educativo en el que se encuentra la entidad, aseguró la directiva en la entidad de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

El vocal de la representación, Norberto Valdez Palmero, señaló que Moreno Valle se limitó a entregar incentivos al alumnado poblano y mejorar la infraestructura de las escuelas, como sí esa fuera la solución para incrementar la calidad educativa en Puebla.

Aclaró que la Unión de Padres no están en contra de la entrega de apoyos como mochilas y tabletas, pero asentó que no es lo único y sobre todo no es lo más importante, dijo Valdez.

Lo peor, agregó es que se han quitado materias importantes del plan de estudios como ética y civismo. “Y no ha habido una revisión a los programas de estudios”.

El presidente de la Unión, Leobardo Espejel Rentería coincidió con esto y dijo que la falta de educación ética y cívica en Puebla quedó demostrado los pasados días jueves y viernes con el saqueo que se registró en un supermercado.

También, con la crisis de pánico que se creó como onda expansiva a partir de redes sociales en donde circulaban mensajes sin fundamento.

“Puebla en educación está mal, si hubiera una buena educación en Puebla no hubiera habido esos desmanes en días pasados, todo se hubiera respetado. Lo más vergonzoso fue que padres de familia quedaron exhibidos para sus hijos llevándose cosas que no les pertenecían”, dijo el presidente de la UNPF.

Leobardo Espejel también habló acerca de la reforma educativa aplicada por el gobierno de la República y señaló que el secretario de educación federal, Aurelio Nuño Mayer, pareciera aplicar la misma política de Moreno Valle de remodelar edificios.

En ese sentido, señaló que a dos años de que termine el actual periodo de la presidencia la reforma tiene todo para fracasar, pues está incompleta en su pedagogía porque no desarrolla todas las facultades del alumno, antisocial porque no fomenta el respeto al ser humano y a la conciencia de solidaridad.

