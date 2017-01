Cornelio preserva los  maíces en Ixtenco

Cornelio Hernández Rojas es promotor cultural y además es un apasionado del fomento y la preservación del maíz en San Juan Ixtenco, pues asegura que esta gramínea, sin lugar a dudas, es un ingrediente indispensable en la gastronomía tlaxcalteca, pero para la población otomí es más que eso… “es el alma, es el corazón, es la esencia de la gente”.

“El maíz es mi alma, sin el maíz yo ya no soy nada. Entre más me he acercado al maíz, más me siento parte de él. Mejor dicho, no siento que el maíz sea parte de mí, yo soy parte del maíz”, dice.

Además de ser un apasionado del maíz y de ser promotor cultural, Cornelio fue presidente municipal de Ixtenco por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en los comicios locales del año pasado compitió de nuevo por la alcaldía de su lugar de origen, sólo que ahora por la vía independiente, a invitación de un grupo de pobladores, pero no logró el triunfo.

En entrevista con La Jornada de Oriente, este hombre que tiene un espíritu altruista establece que los maíces son resultado de por lo menos el trabajo de 300 generaciones y han resistido las políticas de gobierno, el menosprecio de la gente, el racismo que se da dentro del maíz, “porque lamentablemente muchas personas no quieren consumir las tortillas que se elaboran con los maíces de colores, solo tienen demanda los maíces blancos y entre más blanco mejor, no solamente el racismo está latente en los seres humanos, el racismo lo hemos trasladado también a los maíces”.

Destaca que cuando fue presidente municipal de Ixtenco, en el trienio 2005–2008, fue de las primeras autoridades en fomentar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. “Desde la primera quincena pegamos una fotocopia de la nómina porque la gente tiene derecho a saber cuánto ganan sus representantes”. Eso le hizo merecedor de reconocimientos nacionales e internacionales.

Este hombre nació el 23 de agosto de 1958 en San Juan Ixtenco y menciona que es “promotor cultural y campesino, sé cultivar maíz o mejor dicho, nací al lado del maíz, naci, crecí y sigo al lado del maíz”.

Como promotor cultural –agrega– ha realizado trabajo en Ixtenco y en diversas comunidades del estado de Tlaxcala.

“Mi trabajo comunitario lo inicié cuando tenía 19 años de edad, tuve la oportunidad de estudiar Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)”.

Reflexiona que cuando él era niño se descalificaba mucho la actividad del campo, “se decía, estudia porque si no vas ir al campo, era como denigrante ser campesino. Uno es niño y es receptivo a ese tipo de opiniones. Cuando fui joven era lo mismo y me quise retirar del campo, por eso asistía a la universidad. Muchas veces se estudiaba para no ir al campo, para realizar otra actividad, para poderse involucrar en otras actividades económicas que estaban ofreciendo las grandes ciudades”.

Sin embargo, asegura, “tuve la fortuna de estudiar Antropología Social y más que desligarme de mi origen, creo que me arraigó más”.

–¿Cuál es su actividad como promotor cultural?

–No solamente debo decir qué hago, sino qué he hecho. Cuando inicié este trabajo organizaba concursos de declamación, invitaba a grupos de la BUAP y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala UAT) a participar en actividades los días de feria en Ixtenco.

En su labor como promotor cultural se ha dedicado al rescate, preservación y difusión de todo lo que esté relacionado con el maíz, pero siempre y cuando sean maíces nativos, los maíces que por milenios han resguardado las comunidades campesinas en México.

Como parte de esta labor, en 2014, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), con recursos del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), apoyó una propuesta para realizar una investigación sobre las técnicas y sistemas de cultivo, así como el uso que se da al maíz en Tlaxcala, que se tradujo en el libro La Tierra del Maíz.

Cornelio presentó el año pasado otro libro que se titula Sabor a Tlaxcala, el cual fue publicado también con recursos de Conaculta, a través del ITC. El documento aborda el proceso de producción, recolección y uso del tequexquite que hacen los pobladores de El Carmen Tequexquitla y Santa Ana Nopalucan.

–¿Qué significa para usted el maíz?

–Es el alma, es el corazón, es la esencia de lo mexicano.

Establece que Ixtenco es la única comunidad otomí que vive con expresiones culturales basadas en el maíz en toda la región del altiplano mexicano, porque su tradición ha sido campesina.

“Es más, los estudios que se han realizado sobre el maíz dicen que gran parte de este proceso de domesticación debieron haberlo hecho los grupos ubicados dentro de la familia lingüística de los otomangues. El otomí de Ixtenco pudiera ubicarse dentro de esta familia lingüística”.

–¿Cuántos tipos de semillas nativas preservan en Ixtenco?

–Algunos estudiosos, como el maestro Andrés María Ramírez, dicen que en Tlaxcala tenemos alrededor de 12 razas de maíz y de esas seis están presentes en Ixtenco y a partir de esas seis razas derivan variedades, que son difíciles de cuantificar dadas las condiciones en las que se da el procesos de polinización, pues se dice que cada planta de maíz genera millones y millones de granos de polen y al existir una polinización libre, bueno, pues van y fecundan a otras plantas y nos van generando cada vez más variedades, algunas desaparecen y otras surgen.

–Como herederos de la cultura otomí, ¿qué hacen para no perder sus variedades de maíz?

–Es un trabajo que se ha hecho durante el transcurso de cientos de años y que en las últimas décadas nos hemos dedicado a conservar los granos, primero por el uso gastronómico y artesanal, y también por la demanda que tienen las variedades de este maíz en el mercado, por eso la gente lo ha seguido cultivando.

Cornelio resalta, con mucho orgullo, que Ixtenco se ha convertido en un centro productor de semillas y abastece a la región centro del país.

