Saqueos evidencia que gobierno de Puebla no tiene un plan vs actos vandálicos: Observatorio Laboral

El Observatorio Ciudadano Laboral Poblano declaró este lunes que durante los saqueos a supermercados, se evidenció que el gobierno de Puebla no cuenta con un plan para enfrentar este tipo de actos delictivos, pues un solo grupo de 200 vándalos, que iba de un lugar a otro, sembró el pánico y el terror durante dos días en la ciudad.

Ante tal situación, Irene Herrera Delgado, integrante del organismo, propuso la creación de foros para resolver la situación de inseguridad, con la participación de expertos en el tema, a fin de definir las estrategias en beneficio de la ciudadanía.

En rueda de prensa, demandó al alcalde de Puebla Luis Banck asuma las consecuencias de la falta de una estrategia en la capital, para frenar saqueos y vandalismo.

En su oportunidad, Marco Mazatle Rojas declaró “sin temor a equivocarnos podemos decir que Puebla acaba de sufrir una de las jornadas más violentas en lo que va de los últimas décadas, y parece ser que esta situación no se detendrá en el corto plazo”.

El ex líder del Sindicato de Telefonistas aclaró que esto no es resultado de las crecientes movilizaciones ciudadanas que se inconforman cada día más por la escalada de precios derivados del alza de combustible, sino por una política de represión y corrupción que ha imperado no sólo a nivel federal sino también estatal.

De fondo, expuso que más allá de los estragos económicos que pudo causar, 185 millones de pesos perdidos como dio a conocer la Red Mexicana de Franquicias, este fin de semana quedó evidenciado que el gobierno carece de un plan ante cualquier contingencia, si pensamos que estos “grupos de choque” no fueron cobijados por la autoridad.

Mazatle Rojas señaló que un grupo de 200 vándalos fue el que sembró el terror en todo Puebla, yendo de un supermercado a otro para saquearlo, y exponiendo incluso en automóviles sin placas de circulación la mercancía que habían obtenido como premio.

Ante esta situación –señaló- nos interrogamos ¿Es el mismo gobierno quien mediante grupos de choque provoca estos saqueos?

Este tipo de tácticas –argumentó- la impuso el mismo Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México para desarticular movimientos sociales legítimos como fue San Salvador Atenco contra la construcción en terrenos de cultivos de un nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

Esta vez, ya como presidente de la República, aseveró que fue contra el gasolinazo, y para ello se apoyó en los gobiernos estatales y municipales.

Cumple Banck 11 meses como alcalde y no cuenta con plan contra la inseguridad

Este enero, Irene Herrera informó que Luis Banck Serrato cumple 11 meses como alcalde de Puebla y es el momento que se desconoce si existe un plan o programas contra la inseguridad, violencia y delincuencia que azota la capital.

“Así lo pudimos ver durante la balacera para desalojar a los ambulantes del Centro Histórico, así como los recientes saqueos en supermercados y tiendas departamentales y de conveniencia”, aseguró.

También sostuvo que se comprobó este fin de semana, cuando ante alertas falsas miles poblanos se organizaron en defensa de su patrimonio y familias, en las colonias de Santa Lucía, San Ramón, Agua Santa, Balcones del Sur, quienes ante el temor de ser saqueados resguardaron sus viviendas.

En tanto, Herrera Delgado señaló que en la ciudad de Puebla escala la inseguridad y rompe récord de homicidios, asaltos a casas, asaltos a peatones y cuentahabientes, ejecuciones de narcotráfico, robo de autos, robos comunes y demás.

“Hemos llegado a la conclusión que este gobierno está más preocupado por tapar baches y embellecer la ciudad, sin poner fin a los problemas de fondo como es la inseguridad”, reclamó.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la capital del estado se reportaron 142 homicidios dolosos y culposos en el primer bimestre de 2016, con lo cual el municipio se sitúa en el lugar 21 de las 50 localidades más violentos del país.

Además, el robo, extorsión, violencia, secuestro, autopartes, hacen que 7 de cada 10 poblanos se sientan inseguros.

