Nombran a María Gabriela Sierra Palacios como presidente del ITAIP

En la primera sesión del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP) se designó a María Gabriela Sierra Palacios como presidente del organismo, el comisionado Carlos Germán Loeschmann Moreno hizo la propuesta justificando que era la integrante con más experiencia en temas de transparencia.

La nueva presidente del Instituto, que a partir de este año suplió a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), tiene dos años de experiencia en la materia pues fue electa en diciembre de 2014 como comisionada, empezó a trabajar en enero de 2015 hasta diciembre de 2016, cuando el Congreso del estado ordenó la transformación de la Comisión a Instituto.

Por lo menos en los últimos dos meses del año pasado Gabriela Sierra no estuvo presente en las sesiones de la CAIP, al principio se dijo que era por motivos personales y después ya no se justificó su ausencia.

Sierra Palacios fue la única de la terna de la CAIP que se quedó en el nuevo Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla a pesar de que la otra comisionada, Norma Estela Pimentel, también buscó ser ratificada en el cargo.

El pasado viernes en la primera sesión del ITAIP Loeschmann, que era el coordinador general ejecutivo de la extinta CAIP, fue quien postuló a Sierra Palacios y la otra comisionada, Laura Marcela Carcaño Ruiz, estuvo de acuerdo.

Al aceptar el cargo Gabriela Sierra dijo que representa la responsabilidad más grande que ha tenido en su vida.

“Agradezco el voto de confianza de mis compañeros, es un gran honor asumir la presidencia de este Instituto es la responsabilidad más grande que he tenido en mi vida profesional y que mucho me compromete y me alienta para seguir en este tema”, destacó la licenciada en administración de empresas.

Al dar su primer discurso como presidente dijo que se establecerá un área de comunicación social, “no sólo para que informe del quehacer del instituto sino para que divulgue la ley de datos personales y cómo ejercer el derecho a la información”.

También se comprometió a continuar con la capacitación de los servidores públicos y aseguró que el objetivo permanente será estar al día en las tecnologías de la información.

Como parte de los cambios de la CAIP a ITAIP, la presidente anunció la mudanza para la presente semana para la nueva sede del Instituto que será en lo que era la Casa del Escritor en el Centro Histórico de Puebla.

Sierra Palacios aseguró que no habrá recortes de personal sino algunas contrataciones y anunció la revisión de los sueldos de las casi 40 personas que forman parte del órgano garante de la transparencia en el estado.

De acuerdo con la página de la CAIP, que continúa siendo www.caip.org, el comisionado presidente tiene una remuneración mensual neta de 58 mil 883 pesos, el sueldo es de 46 mil 161 pesos pero tiene una compensación de 39mil 547 pesos y una despensa de 270 pesos. La percepción bruta es de 85 mil 979 pesos mensuales.

En tanto que la percepción total bruta de los dos comisionados propietarios es de 56 mil 447 pesos.

