Segob: está garantizada la gobernabilidad pese a bloqueos carreteros

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Florentino Domínguez Ordóñez aseguró que la gobernabilidad en la entidad está garantizada, a pesar de los bloqueos carreteros que mantienen organizaciones transportistas en protesta por el incremento al precio de la gasolina.

Incluso, el responsable de la política interior del estado descartó la posibilidad de que en el territorio estatal se presenten actos de vandalismo, como ha ocurrido en otras partes del país por este motivo, pues asentó que la ciudadanía tlaxcalteca es madura y se conduce en el marco de la ley.

En este sentido, Domínguez Ordóñez negó la posibilidad de que la administración estatal eche mano de la fuerza pública para retirar los bloqueos carreteros, pues asentó que la indicación que ha recibido del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez es la de no confrontación.

Informó que el gobierno del estado, a través de la Segob, estableció contacto con las tres organizaciones de transportistas que mantienen los bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad tlaxcalteca y logró el acuerdo de que los cierres sean parciales, es decir, que en determinado tiempo dejen pasar a los automovilistas.

Cabe recordar que debido al incremento en el precio de la gasolina aplicado por el gobierno de Enrique Peña Nieto desde el pasado 1 de enero, se han suscitado diversas manifestaciones en varias partes del país y en el caso de Tlaxcala desde el pasado martes, organizaciones de transportistas iniciaron el bloqueo de carreteras.

En entrevista, Domínguez Ordóñez aseguró que a pesar de estas manifestaciones de inconformidad, no existen visos de ingobernabilidad en la entidad por este tipo de acciones de protesta.

“La gobernabilidad existe. Lo que ha hecho el gobierno del estado es entablar comunicación con los grupos que se manifiestan, concretamente en los tres puntos carreteros que son la Y Griega, en Calpulalpan y la caseta (de cobro) en Ixtacuixtla”, refirió el funcionario.

Asentó que el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez entiende el malestar que ha causado entre la población tlaxcalteca el incremento al precio de la gasolina, sin embargo, observó que la ciudadanía requiere de transitar de manera libre a sus diferentes destinos.

“Nosotros entendemos el malestar que ellos tienen por el alza al precio de la gasolina, entendemos también su protesta que están haciendo, pero les pedimos a ellos que la ciudadanía necesita el paso libre a sus destinos. Entonces, ahí se logró que haya un paso intermitente, es decir, que bloquean un lapso (el paso de los vehículos) y abren otro lapso, entonces está fluyendo el libre tránsito de las personas”.

Si bien el funcionario resaltó este acuerdo alcanzado con las organizaciones de transportistas, declaró que lo ideal es que el paso de vehículos sea total, pero “dada la situación, que no es exclusiva de Tlaxcala, sino que priva en todo el país. Este es el estatus que priva en la entidad”.

Domínguez Ordóñez descartó la posibilidad de que se presenten actos vandálicos por parte de personas, escudándose en su molestia contra el incremento del precio de la gasolina, pues consideró que los tlaxcaltecas tienen una educación y cultura diferente “y no vemos esa condición que pudiera generarse esa situación”.

“Los bloqueos han sido pacíficos y la instrucción que tenemos del señor gobernador es de no provocar, no confrontar y respetar. La fuerza pública no tuviera por qué utilizarse puesto que no existe evidencia de ningún hecho de violencia, la fuerza pública está para apoyar a la ciudadanía, no para reprimirla”, garantizó.

El responsable de la política interior del estado aseguró que los bloqueos carreteros que se registran en diversos puntos de la entidad son realizados exclusivamente por organizaciones de transportistas, que tienen presencia a nivel nacional y no han detectado la participación de personas de la sociedad civil.

Los bloqueos se realizan en tres puntos de la entidad

Por otro lado, Domínguez Ordóñez asentó que será el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), Noé Rodríguez Roldán, quien analice la solicitud de incremento a la tarifa del pasaje del servicio público que fue presentada este miércoles por organizaciones de concesionarios.

“Toda petición que llega al señor gobernador se conduce a través de un procedimiento. Estoy enterado, porque me enviaron la información que estuvieron aquí los transportistas para entregar un documento, y ese documento seguramente será turnado al secretario de Comunicaciones y Transportes y él habrá de revisarlo, analizarlo y presentar un punto de opinión al respecto”.

Asimismo, expuso que el control de los precios de los productos de la canasta básica y de los combustibles corresponde al gobierno federal, por lo que la administración estatal no puede atender el exhorto que hicieron diputados locales, el pasado martes, para que se apliquen medidas que palien las necesidades de los tlaxcaltecas.

