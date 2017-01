L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad

La oportunidad de monitorear medios desde casa, representa un ejercicio pausado, que lejos de la lógica cotidiana de los días laborables, permite zapear en los medios tradicionales –radio, televisión– y contrastar con los medios electrónicos, así como revisar con serenidad los medios impresos que, en los días normales, se revisan a las prisas, con la pausa que permiten las vacaciones de fin de año.

Eran previsibles los resúmenes de fin de año y los conductores suplentes. No así los reportes de compras de pánico en gasolineras de México. Si bien pertenezco a las generaciones que crecieron con las crisis, había enterrado en la memoria la zozobra ante la escasez de algún artículo de consumo básico. Cuando era muy pequeña, mi madre y mis tías sufrían por la eventual falta de azúcar en los hogares. ¿Alguien recuerda eso? Mis colegas, los que rondan los 50 años, lo tienen presente. Los más jóvenes no. Tienen claro el recuerdo de las crisis pero no de la falta de algún artículo.

Las empresas mediáticas dieron cuenta puntual en el tránsito de 2016 a 2017 del anuncio en los ajustes de los precios de gasolinas, diésel, tarifas eléctricas y lo que se acumule en la previsible espiral inflacionaria que se avecina. Antes de la neurosis provocada por las suculentas imágenes de automovilistas haciendo filas en las gasolineras, los medios dieron cuenta pormenorizada del fenómeno provocado por una candorosa invitación a través de las redes sociales para la fiesta de una quinceañera en una localidad de San Luis Potosí.

En la última semana de diciembre de 2016, las agendas informativas estaban anémicas y sacaron provecho de una quinceañera convertida en producto warholiano para usar y tirar. Hastiados de repetir el nombre de Rubí en una espiral pop que duró lo que duró, el cuento se agotó porque la trama no tenía mucho que aportar. Así, la agenda de noticias locales naufragó en el marasmo de la intrascendencia.

Lamentablemente, llegó el 31 de diciembre con la noticia del atentado en Turquía y con ello, la participación de corresponsales destacados en Israel, explicando las posibles razones de un terrorista que mató a 39 personas en una discoteca de Estambul. Fue el caso de José Levy en CNN, que desde un remoto lugar, hacía conjeturas sobre lo que pudo haber pasado en otro sitio, a kilómetros de distancia.

Uno se explica cabalmente la existencia de los medios alternativos en momentos como este. Mientras las industrias de la información hacían piruetas para llenar sus tiempos de noticias con nonoticias, algunos decidimos buscar en el ciberespacio las transmisiones del encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”, ya que de ninguna manera era posible encontrar referencia alguna en los discursos televisivos o radiofónicos.

De acuerdo con la información divulgada por el Cideci/Universidad de la Tierra Chiapas, el 26 de diciembre de 2016 dio inicio el encuentro, al que 200 “escuchas” y “videntes” zapatistas y cientos de oyentes de muchas partes de México y el mundo, se encontraron para un encuentro histórico entre científicos de las más diversas áreas de las ciencias formales y naturales con alumnos zapatistas.

La generosidad de esos otros medios, es que entienden que no todos pudimos estar allá, y por eso, los audios están montados en su página electrónica (seminarioscideci.org) para que puedan ser escuchados en las geografías y los calendarios de cada quien. Los contenidos dan para llenar cualquier parrilla de programación, pero no aparecen, ni aparecerán en los medios convencionales porque cuestionan la esencia misma de las industrias mediáticas.

¿Cuál es la explicación científica de decenas de preguntas que se hacen los zapatistas y los niños que aún habitan en nuestros cuerpos adultos? ¿Cómo tener el conocimiento científico de preguntas que todos nos hemos hecho a lo largo de nuestras vidas? ¿Cómo se conecta el saber tradicional con el trabajo de los científicos que responden y vibran con las provocaciones intelectuales que llegan desde los caracoles zapatistas?

Ahí están las respuestas de los científicos convocados, en la página seminarioscideci.org, como respuesta al monótono discurso vacío de los medios. Aún es tiempo, porque aún estamos en este lapso post vacacional en que acudimos al acompañamiento ritual de esos medios que ya no tienen nada nuevo que aportar.

82 científicos de varios países estarán reunidos hasta este 4 de enero de 2017 para dar las respuestas a la convocatoria del EZLN que busca por todos los medios encontrar respuestas y caminos para enfrentar la devastación que enfrenta el mundo. Las industrias mediáticas ciegas y mudas frente a esta propuesta. Los otros medios, cabales, divulgando las posibilidades, las luces, las inquietudes, las búsquedas, las esperanzas… ¿Estamos dispuestos a participar en la construcción de un mundo nuevo? ¿Nuestros sueños caben en este mundo de horror?

