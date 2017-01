Mario debe cruzar la frontera antes que Trump asuma

Presionado por el tiempo, el hondureño Mario, de 22 años de edad, apresura su recorrido hacia Estados Unidos, antes de que Donald Trump ocupe la presidencia. Va decidido a correr todo riesgo en el trayecto.

–¿Ya tienes un lugar de destino?

–Tal vez Utah. Tengo amistades ahí.

–¿Qué tiempo llevas en esta travesía?

–Desde que salí de mi país, de mi casa, más de 13 días.

Mario fue despedido de Honduras por su padre y hermanos.

“Aún no estoy casado, no tengo hijos todavía. Voy con la mentalidad de cruzar, trabajar, primeramente ayudar a mis seres queridos, volverme independiente”.

Una vez internado en territorio norteamericano trabajará intensamente para retornar a su nación y formar su propia familia.

“En realidad uno puede empezar a formarla allá, en Honduras, pero uno piensa, qué van a comer mis hijos, qué va a comer mi esposa”.

Tiene la firme convicción de ahorrar un capital que le permita cristalizar sus proyectos con mayor sencillez.

“Regresando de Estados Unidos será mucho más fácil hacer las cosas, por eso es que uno piensa en arriesgarse y darle un mejor futuro a los hijos”.

–¿En qué vas a trabajar cuando llegues a Estados Unidos?

–No tengo nada definido, pero lo que yo pueda haré. Hay amistades que ya están allá y me explican que quizá pueda incorporarme con ellos y enseñarme a hacer las cosas.

Es la primera vez que Mario intentará cruzar la frontera.

“A lo desconocido uno le tiene miedo, da un poco de temor al principio, pero cuando sale uno de casa es porque va decidido a todo, a que lo persigan, a que quizá lo asalten, aguantar frío, dormir afuera”.

Está consciente del riesgo de viajar en La Bestia.

“Cuando ninguna vez se ha subido uno al tren, lo primero que se piensa es cómo hacerlo y si alguien se cae o uno mismo, entra el nervio; pero uno debe tener la mentalidad de que uno va para arriba por un bienestar mejor”.

Mario ha escuchado comentarios sobre intentos frustrados de pasar al país vecino del norte.

“Dicen que si a uno lo agarra Migración en México, va directo a Honduras de regreso, no hay oportunidad de quedarse aquí, o sea, si me deportan, voy derechito a mi país, y si quiero tratar nuevamente lo haré desde allá, donde comencé”.

–¿Cuánto te costará cruzar?

–Hay gente de Honduras que reúne de 3 mil a 4 mil lempiras.

“Yo tuve que trabajar bien duro varios meses. Me gradué de bachiller en finanzas y conseguí un trabajito por ahí que más o menos me sustentó”.

Mario ahorro 5 mil lempiras para iniciar el viaje hacia Norteamérica.

“Pero de esas 5 mil –exclama–, ya no tengo nada. Entrando al estado de Veracruz ya casi no se trae nada de dinero y tenemos que pedir o buscar ayuda entre compañeros que traigan un poquito más que yo”.

Como la mayoría de sus paisanos, trata de gastar lo menos posible.

“Es difícil trabajar en México, porque en los estados de abajo, como Chiapas, hay gente que lo pone a trabajar a uno, dice, te voy a pagar 200 pesos y ya cuando uno hace las cosas, nada más da 150 o 130 pesos, y adiós, gracias. Es un poquito complicado”.

–¿Se aprovecha la gente de su condición de migrantes?

–Claro que sí, en muchas ocasiones.

Mario ayudaba a su padre a trabajar la tierra. El joven también se empleaba en un taller de carpintería.

“Sé hacer mesas, sillas, y sembrar; construir carreteras, pero la paga es poca, para reunir 5 mil lempiras en estas ocupaciones, se lleva uno varios meses, es bien agotador”.

Las condiciones de pobreza en Honduras lo motivan a buscar el sueño americano.

Su objetivo es permanecer cinco años en Estados Unidos, pues reitera que su familia lo espera y anhela ayudarla a salir adelante.

“Tengo a mi mamá y 11 hermanos, muchos son pequeños, cuatro o cinco, y también hay más grandes que yo. En total somos 12”.

Es hijo de padres separados. Mario vive con su progenitor.

“Los hermanos pequeños son solo por parte de mi mamá, entonces quiero pensar en ellos. Uno de mis hermanos ya fue a Estados Unidos, estuvo seis años, después lo deportaron y regresó a la misma situación que tenía cuando salió de Honduras; yo no quiero repetir esa historia”.

Asienta que en caso de no pasar la frontera, se arriesgará de nuevo.

Mario no se cierra a la posibilidad de que en Honduras le vaya bien, para no verse forzado a regresar a Norteamérica.

De su cuello pende una imagen religiosa, obsequiada por su madrastra. “Nunca me la quito”.

Mario teme ante declaraciones de Trump

–¿Qué piensas de las políticas migratorias de Donald Trump?

–Para los hondureños siempre ha sido difícil estar allá; no se deja de pensar, a ver a qué hora me deportan, tal vez me vaya antes de lo que yo piense, y en realidad lo que él está diciendo posiblemente va a empeorar las cosas.

“Quizá sea más fácil cruzar ahora, antes de que entre a la presidencia. En la política se dicen tantas cosas y la mitad de ellas no se hace, pero ese dicho hizo que saliera de mi casa antes; esta es una de las mejores oportunidades. Entra un poco de miedo porque él dice que va a deportar a millones”, expresa, antes de ascender nuevamente a La Bestia, en el municipio de Apizaco.

