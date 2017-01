Defendiendo el territorio

Ante los nuevos embates del capitalismo depredador y excluyente que ahora se manifiesta abiertamente no solo en los descomunales aumentos a los combustibles, sino sobre todo en el discurso cínico de los vendepatrias que ocupan el gobierno, una vez más surge la necesidad de reflexionar conjuntamente frente a la cruda realidad que desnuda las mentiras y promesas demagógicas de los partidos del Pacto por México que pretendieron hacer creer que las “reformas estructurales” iban a sacar al país del subdesarrollo, cuando se ha revelado todo lo contrario: las reformas estructurales han significado regalar al capital transnacional los recursos naturales, sacar al Ejército a las calles y proteger el crimen organizado para reprimir el descontento popular e instaurar por la fuerza un sistema educativo que no despierte conciencia ni capacidades, sino por el contrario, reduzca el conocimiento a un mero adoctrinamiento dentro de los dogmas del sistema.

Digan lo que digan los funcionarios del gobierno a sueldo de los consorcios transnacionales, la culpa de la situación económica no la tienen las “impredecibles leyes del mercado”, ni la elección de un gobierno de derecha en el vecino país del norte, ni las fluctuaciones de la bolsa y de los precios del petróleo, la culpa la tienen ellos que, impuestos desde fuera por los intereses del capital, sin ningún escrúpulo y sin el menor remordimiento, ejecutan las órdenes de sus amos, entregándoles el petróleo, los alimentos, el agua, los minerales, la salud y hasta la libertad y la vida de todos los mexicanos, en nombre de un sistema que se autodestruye a sí mismo siguiendo la ley de la máxima acumulación y de la sobrevivencia de los más fuertes. El aumento al precio de los energéticos y las advertencias de que en el transcurso del año las cosas se van a poner peor, son claras señales de que ya se agotó la retórica de la mentira y de que ahora se trata de acatar sin protestar el sistema de explotación y despojo en toda su crudeza, pues en caso contrario, la represión vendrá ya sea del lado oscuro del poder, el crimen organizado (que equivale a los paramilitares en el caso de Colombia) o del lado “legal”, el Ejército y las fuerzas policiales. El camino de la resistencia para enfrentar este sistema de muerte lo han venido construyendo y probando las comunidades indígenas, no solo los caracoles zapatistas, sino también las comunidades de Guerrero con sus policías comunitarias, y las comunidades indígenas de la meseta purépecha, especialmente, Cherán, Santa María Ostula y Pichátaro, comunidades que se han declarado autónomas y en autogestión, asumiendo en sus manos todos los servicios e instituciones que requieren para su vida social. En el Primer Encuentro de Pueblos Originarios de Michoacán a principios del mes de diciembre pasado, las comunidades compartieron sus experiencias y sus estrategias de lucha, concluyendo que para resistir al capitalismo depredador, hay que recuperar los territorios propios de cada comunidad, pero no solo el espacio físico, sino la cultura, los saberes, la historia, las vivencias y las cosmovisiones que le dan un significado particular. Este es el gran mensaje que compartieron para todas las comunidades del complejo mosaico cultural de nuestro maltratado país, pasando por encima de etnias y de culturas; es decir, se trata de que cada comunidad tome conciencia, se organizarse, recupere su identidad, su conciencia histórica y genere su propio buen vivir, en conjunto con otras comunidades semejantes y se construya un proyecto diferente de país.

