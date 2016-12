El fin inminente, el viaje sin fin y la belleza manipulada

Los últimos días “fílmicos” de 2016 no fueron del todo malos gracias a No es más que el fin del mundo, de Xavier Dolan, que en Cannes 2016, si bien polarizó las opiniones, obtuvo tanto el Grand Prix del Jurado como el Premio del Jurado Ecuménico. Por su parte, dos películas de alta expectativa, Pasajeros, de Morten Tyldum, y Belleza inesperada, de David Frankel, más bien quedaron a deber. En especial la última, a pesar de su impresionante cast de estrellas: Helen Mirren, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton y Will Smith. En las tres películas, a los protagonistas les pasan cosas muy diferentes pero en verdad difíciles. En la de Dolan –canadiense– un escritor regresa a la casa familiar, tras una ausencia de 12 años, para comunicar a su madre y hermanos que tiene una enfermedad terminal. En Pasajeros, dos de ellos, viajantes (en hibernación) hacia una nueva vida en otro planeta, despiertan 90 años antes de lo previsto por fallas en la nave que les transporta. Y en Belleza inesperada, un tipo se encara con el Amor, con el Tiempo y con la Muerte (así, en mayúsculas) después de una devastadora tragedia familiar. Literal, lo hace enviándoles respectivas cartas recriminatorias, en las que les echa en cara sus engaños (y no lo consuela ni que Amor sea la preciosa Keira Knightley).

Ya lo dije, No es más que el fin del mundo es la más satisfactoria de las tres, lo que no significa que te mande a casa con paz en el alma o con un ánimo renovado. Termina siendo un drama sobre la imposibilidad de comunicarte en ciertos ambientes –bajo ciertas circunstancias– siendo más doloroso aun cuando esto pasa con tu familia. Sin poder ocultar su origen teatral, el film se beneficia de un extraordinario ensamble de actores: Gaspard Ulliel (el escritor), Nathalie Baye (la madre), Vincent Cassel (el hermano resentido), Lea Seydoux (la hermana) y Marion Cotillard (la cuñada). Es muy probable que No es más que el fin del mundo sea una de las cinco nominadas al Oscar a mejor película en lengua extranjera, dado que ya es una de las nueve finalistas, de entre las 83 inscritas. En cuanto a Pasajeros, Jim (Chris Pratt) despierta en el transcurso de un viaje sideral de 120 años de duración, pero lo hace cuando aún faltan ? partes del mismo. ¿Y los demás viajantes? Hibernando, profundamente dormidos. Después de un año sin compañía, bordeando ya el desquicio, Jim decide despertar a Aurora (Jennifer Lawrence), consciente de lo que eso implica: condenarla a terminar sus días sin más espacio ni futuro que los reducidos al del Starship Avalon, su nave espacial. Y claro: cuando Aurora se entera, arma “la de Dios es Cristo” con toda razón. Como scifi que es, la premisa resulta espléndida, no hay duda; pero a ratos la película se asfixia en su propia soledad y finitud, hasta que gira a ser un thriller de relativa potencia por una nueva y más urgente preocupación: el cada vez peor funcionamiento del Starship Avalon, que además lleva a otras 5 mil 200 personas (dormiditas, eso sí). Así pues, Pasajeros es una cinta irregular, de alguna forma “fallona”, que sin embargo te mantiene interesado y con ella.

Finalmente, Belleza inesperada sí queda como decepción, lo cual es doloroso por el talento de su reparto y porque la idea de cuestionar epistolarmente al universo no deja de ser sugerente. Pero la película contamina cualquier eventual espiritualidad de origen, al vincular los eventos –lastimosamente– al mero éxito de una compraventa corporativa que salve de la ruina a sus accionistas. En efecto, es por eso (y sólo por eso) que Amor, Tiempo y Muerte responden y “contactan” a Howard, el atribulado personaje de Will Smith. Consecuencia: adiós a cualquier profundidad seria (filosófica o no), hola Wall Street (es así como anda el mundo de hoy). En fin, me quedo con lo dicho por Jude Dry en Indiewire: “Por la forma en que Whit (Edward Norton) y sus socios hablan aquí de cifras y dinero, Belleza inesperada termina siendo otra historia sobre ricachos malcriados”. Feliz 2017.

