Dan a conocer el gabinete de Marco Antonio Mena

El gabinete del gobernador electo, Marco Antonio Mena Rodríguez estará integrado por militantes de los partidos políticos que integraron la coalición PRI–PVEM–Panal–PS en los comicios del pasado5 de junio y se caracteriza además por incluir a personas de una nueva generación política, tal como lo anticipó el siguiente titular del Poder Ejecutivo de Tlaxcala, quien rendirá protesta el próximo 1 de enero a las 13 horas en el Centro de Convenciones de la ciudad capital.

En conferencia de prensa, Carlos Villanueva Vera, quien será el portavoz del gobernador priista, también informó que la administración de Marco Mena creará la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, cuya plantilla laboral se integrará con personal que ya trabaja en el gobierno y su titular será Lenin Calva Pérez.

También dio a conocer que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Setyde) se divide en Secretaría de Turismo, a cargo del líder del Partido Socialista (PS), Roberto Núñez Baleón y la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyo titular será el edil panista de Apizaco saliente, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien apoyó abiertamente a Marco Mena en la campaña de proselitismo.

La Secretaría de Gobierno (Segob) la dirigirá el profesor Florentino Domínguez Ordóñez, diputado local saliente; la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Alejandra Nande Islas; la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda; la Secretaría de Salud (Sesa), Alberto Jonguitud Falcón y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), Noé Rodríguez Roldán, quien aspiró a la candidatura a la gubernatura.

En la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) se nombró a José Luis Ramírez Conde, actual dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI); en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), Francisco Javier Romero Ahuactzi, ex diputado local priista; y en la Coordinación General de Ecología (CGE),el pevemista Efraín Flores Hernández.

En la Comisión Estatal de Seguridad Pública fue nombrado Hervé Hurtado Ruiz; en la Oficialía Mayor de Gobierno, Luis Álvarez Landa; en la Contraloría del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez –presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala; en la Secretaría Particular del Gobernador, la ex panista Eladia Torres Muñoz; en la Secretaría Técnica del Gobernador, Carlos Bailón Valencia, priista y ex diputado local; en la Secretaría Privada del Gobernador, Ramón Javier Castillo Quintana.

Villanueva Vera explicó que el gobernador Marco Mena habrá de proponer al Congreso modificaciones en la organización de algunas áreas de gobierno, las cuales no representarán costo adicional al presupuesto público.

“Se fusionarán dos coordinaciones generales, la Coordinación General de Información y Relaciones Públicas con la Coordinación de Radio, Cine y Televisión (Coracyt). El titular de la primera será Carlos Villanueva Vera, quien fungirá también como encargado de Coracyt”, dijo.

De igual modo, el gobernador Marco Mena habrá de presentar al Congreso una terna para elegir titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los demás nombramientos se irán dando a conocer con posterioridad.

