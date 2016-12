Cobros baratos de maquiladora clandestina pega a la industria legal, señaló la Canaives

Tehuacán. 70 por ciento de la maquiladora textil de esta región trabaja en el clandestinaje, con lo cual se causa serio daño a los talleres legalmente establecidos, así lo manifestó Agustín Mendoza Retif, tesorero de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaives) Tehuacán.

Los bajos costos que se aceptan por el trabajo son una de las situaciones que pegan fuerte a la industria que cumple con todos los requisitos que obliga la ley, pero lamentablemente se trata de algo difícil de erradicar, por lo que se ven en la necesidad de aceptar los contratos bajo esas condiciones, detalló.

Mendoza Retif explicó que actualmente se conforman con pagos de hasta 30 por ciento menos, lo que impide que se puedan dar mejores salarios a los trabajadores, debido a que la confección de la prenda tiene un costo que no se puede cubrir con la cantidad económica que se aceptan por contrato.

Para el líder del ramo es necesario que los talleres, por pequeños que sean, ingresen a las filas de la cámara, para de ese modo comenzar a trabajar de común acuerdo, de modo que se puedan beneficiar todos y no solo unos cuantos.

Es necesario, dijo, que existan acuerdos sobre los precios a cobrar, porque es la única forma de que todos se beneficien, para no afectar a la parte más vulnerable de la producción, que son los trabajadores.

Aclaró que no se requiere ser un productor grande para formar parte de la Canaives, sino únicamente se necesita ser parte de esa industria, por lo cual los talleres más pequeños están llamados a unirse a la cámara a fin de ser parte de la toma de decisiones que se tomen sobre el modo de negociar los cobros por contrato.

Resaltó que las maquiladoras clandestinas incumplen con todas las obligaciones fiscales, no dan seguridad social a sus trabajadores y todo ello lo aprovechan para vender su trabajo a precios muy bajos, con lo cual quien está legalmente establecido no puede competir, por lo que en muchas ocasiones termina por aceptar las condiciones del cliente para no quedarse sin producción.

Por lo anterior, calculó que esa industria está cobrando cada prenda en 30 por ciento menos, lo que pega tanto a la economía de la empresa como de los trabajadores, por lo que pidió a los productores ser más conscientes de que bajar sus precios desencadena afectaciones a gran escala.

Reconoció que han descuidado en cierta medida la relación con marcas internacionales, mismas que optaron por pactar contratos con países como China o Indonesia, donde encuentran precios todavía más bajos, por el pago paupérrimo de la mano de obra en esas naciones; sin embargo, pese a ello sostuvo que no les conviene seguir maquilando allá.

Para 2017 una de las metas que se proponen es retomar ese enlace, ya que México representa otras ventajas para esas industrias internacionales, establecidas en Estados Unidos, siendo la más importante la distancia, pues mientras un cargamento se tarda hasta 40 días en llegar de China a la Unión Americana, de nuestro país los tiempos se reducen a solo 48 horas.

■ COMENTARIOS