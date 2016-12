Arquitectos y campesinos exigen que se detenga invasión por parte de Lomas de Angelópolis

NOTAS RELACIONADAS: En Lomas de Angelópolis se habría alojado operadora de Guerreros Unidos

Arquitectos y campesinos enviaron una carta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para exigirle que detenga a los empresarios inmobiliarios de Lomas de Angelópolis que pretenden despojarlos de sus terrenos.

La misiva, firmada por Armando Arturo Patraca Sotomayor y Marisol Vélez Jiménez, está fechada el pasado 2 de diciembre, contiene fotos de los lotes invadidos y otros aspectos que dan cuenta del abuso cometido. Esta carta editorial tiene una copia digital de ella y la reproduce textualmente en sus puntos nodales.

“El motivo de esta misiva y en fundamento al artículo 8 Constitucional, es informarle del problema que tenemos y solicitar su apoyo para que nuestros derechos sean respetados como constitucionalmente corresponde, ya que nos hemos visto afectados por ciertas irregularidades que se están dando en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de San Andrés Cholula.

“Los que suscribimos esta carta, el señor Armando Arturo Patraca Sotomayor y la señora Marisol Velez Jiménez, somos propietarios cada uno de una porción del predio denominado Tequixquitla de San Antonio Cacalopetec, desde hace cuatro y 12 años aproximadamente, respectivamente.

“El pasado sábado 8 de octubre del presente año, nos percatamos que se estaban realizando obras de urbanización sobre nuestros predios, sembrando pozos de visita y líneas de drenaje que se descargaban directo al rio por lo que el lunes 10 de octubre nos presentamos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con escrituras originales para exigir a la autoridad la clausura de la obra de urbanización que presumimos ejecuta Lomas de Angelopolis, esto sustentado por fotos de los clusters Brusela y Viena que se promueven en sus oficinas, desarrollados detrás del cluster ya existente denominado La Castellana, mismo que colinda con nuestros predios.

“En realidad nuestra queja no fue atendida, por el contrario, parecíamos estar solos, fuera de clausurar la obra que, además, no contaba con la licencia de obra, se nos solicitó comprobar no solo la propiedad sino la posesión para permitirnos cercar nuestros predios.

“Para nuestra fortuna los vecinos campesinos se inconformaron por haber sido invadidos y con esto se logró la clausura de la obra para el día 13 de octubre.

“Más a pesar de nuestros esfuerzos para que nuestra propiedad sea respetada, el día 4 de noviembre la constructora de la cual ignoramos el nombre, pero que desarrolla los clusters antes mencionados, retomó los trabajos aun sin contar con los permisos requeridos por ley.

“Nuestra preocupación en estos momentos es el respeto a la servidumbre de paso denominada Tequixquitla, ya que hemos logrado cercar nuestros predios, mas tememos no se respete nuestro derecho a la servidumbre de paso la cual existe desde años atrás, sabemos que existen alineamientos y números oficiales sobre la misma, más a nosotros que los hemos solicitados después que este atropello comenzó, no nos han dado respuesta al trámite denominado alineamiento y número oficial (folio 0066562 a nombre de Armando Arturo Patraca Sotomayor del 18 de octubre de 2016) y la obra de urbanización sigue su curso donde ya se pueden apreciar las calles dejándonos sin salida, por lo que acudimos a usted en busca de solución a este problema”.

