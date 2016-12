Ser mujer en México

La agresión sufrida por Ana Guevara es inadmisible, pero mucho nos tememos que el hecho muestra la violencia a la que se ven sometidas, de manera cotidiana, muchas mujeres por el simple hecho de serlo; especialmente, son sometidas a hechos violentas las mujeres que intentan vivir plenamente el ser mujer libre. ¿Cómo que una mujer se sube sola a una moto? Nada de eso, su lugar es atrás, acompañante, no conductora. Debe abrazarse al hombre –el que conduce– y dejarse llevar sin saber a dónde y, mucho menos, hacer preguntas, y si pretende modificar esos roles, deberá pagar cara su osadía. Lo “natural” es que, detrás de un hombre, haya una mujer paciente y complaciente, sometida a la voluntad y destino de “su hombre”, ese que le da su apellido, es decir, identidad.

Una mujer sola, en motocicleta, es una anomalía, y hay hombres, muy varones, dispuestos a corregirla, ¡faltaba más! Así es que ver sola a Ana Guevara, manejando una moto, papel masculino por excelencia, fue la oportunidad de establecer un precedente y cuatro hombres, “valientes y bragados”, bajaron de una camionetota, de vidrios polarizados off course, ex policías se dice ahora, a poner orden, a reivindicar los valores y los roles tradicionales que no admiten que las mujeres anden solas y, peor, manejando una motocicleta, que es privilegio masculino.

¿Qué mecanismos, señor Freud, se desatan cuando los hombres conocemos a una mujer que no nos necesita para caminar por la vida, sola, libre y autosuficiente? ¿Por qué, para muchos varones, esa independencia, el no necesitar un hombre que conduzca, debe ser castigada violentamente? ¿Cuándo aprenderemos, los hombres, que la autonomía e independencia de vida y pensamiento de las mujeres no disminuyen nuestra hombría y hasta cuándo dejaremos de temer que las mujeres conozcan la vida sin lazarillo?

Hay quienes aseguran que lo ocurrido a Ana Guevara es un espejo de la vida cotidiana de México. Y es cierto, pero, lamentablemente, no es todo, Las cosas no terminan con la agresión física a la que fue sometida Guevara por cuatro sujetos que, con su “valerosa” acción reivindicaban su machismo y su apego a la sociedad tradicional. Resulta que Ana Guevara, con un valor poco frecuente en nuestra sociedad, denunció el hecho, No quiso quedarse callada y sufrió otra agresión, tanto o más dolorosa que la física. En las redes sociales, desde el anonimato cobarde, fue ofendida y culpada de la agresión. No repito lo que se dice en las redes, pero que doloroso e indignante fue leer los comentarios dirigidos contra una mujer por un hecho insólito: atreverse a denunciar la violencia de la que fue víctima. No es papel de las damas andar denunciando lo que les hacen los hombres. Los hombres tienen, entre sus múltiples responsabilidades, corregir a las mujeres y si es necesaria la violencia, pues la usan para bien de ellas. La primera educación de la mujer es de los padres, la segunda del marido.

En fin, Ana Guevara fue agredida físicamente por saber ser mujer independiente y linchada en las redes por atreverse a denunciar la agresión sufrida. Tiempo de Canallas, sin duda.

